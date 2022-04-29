معجزة ربانية وصفة القرنفل والثوم الحل السحري لإنبات وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

وصفة القرنفل والثوم من أقوى الوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر النعومة والكثافة وتجعله انسيابي وناعم طول العمر، كما تعمل على إنبات الشعر في مقدمة الرأس، وتغذي البصيلات التالفة مما تجعل الشعر ينمو بشكل أفضل ويمنع تقصفه وتساقطه نهائيًا، وتساعد في التخلص من القشرة وتقضي عليها تمامًا، وتستطيع أي فتاة أو سيدة تحضير هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة لأن مكوناته طبيعية ومتوفرة في كل بيت وغير مكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة القرنفل والثوم السحرية لتطويل وتنعيم الشعر المجعد وإنبات الشعر بسرعة الصاروخ.

مكونات عمل وصفة القرنفل والثوم

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الوصفة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل.

فص من الثوم.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة القرنفل والثوم السحرية في تطويل الشعر وتنعيمه ومنع تساقطه بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به القرنفل، والثوم، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الماء للخليط ونقلب برفق ، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نصفي الخليط جيدًا، ثم نحضر بخاخ فارغ ونضع به الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية إليه ونغلق البخاخ جيدًا، ثم نقوم برج البخاخ جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم برش الشعر كل يوم ثلاث مرات يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد وصفة القرنفل والثوم للشعر

تحتوي على بعض الفوائد الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-