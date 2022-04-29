هتنوري على العيد.. مقشر طبيعى لتبيض وتفتيح اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت والتشققات في 5 دقائق

هناك العديد من المقشرات الطبيعية التي تساعد في تفتيح اليدين والقدمين بدلًا من شراء تلك المقشرات أو الذهاب إلى الكوافير لعمل البادكير بأسعار غالية الثمن فتوجد الكثير من المقشرات الطبيعية والتي يُنصح بها أطباء التجميل ومن أهم تلك المقشرات السكر حيث يعتبر السكر من المقشرات القوية جدًا التي تخلصنا من الجلد الميت واسمرار اليدين والقدمين ويمكن استخدامه للرقبة أيضًا حيث يحتوي على المواد التي تساعد في التنظيف العميق حيث يستخدموه خبراء التجميل وسوف نوضح أهم تلك المقشرات خلال هذا المقال وكيفية استخدامها بطريقة متوفرة لدى كل منزل بالتفصيل.

طريقة استخدام مقشر السكر

يدخل السكر في العديد من الماسكات والمقشرات كما سنتناول ذلك خلال السطور الآتية.

المكونات

زيت زيتون.

سكر.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار ملعقتين من السكر ونضيف إليهم ملعقة من زيت الزيتون الذي يساعد في الترطيب.

نضع قطرات ماء الورد ونقوم بالتقليب الجيد.

نقوم بوضع تلك المقشر والأسكراب في نفس الوقت على اليدين والقدمين في حركات دائرية مع التدليك حيث نلاحظ تقشير الجلد الميت بهذه الطريقة.

نقوم بتكراره مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة فعالة جدًا.

طريقة قشور الموز في استخدامها كمقشر

تعتبر قشور الموز من المقشرات القوية جدًا التي تساعد في التخلص من الاسمرار وفي توحيد لون البشرة كما سنتناول ذلك بالتفصيل

المكونات

قشور الموز المجففة المطحونة.

بيكربونات صوديوم.

قطرات من ماء الورد .

طريقة التحضير

نقوم بوضع تلك المكونات مع بعضها البعض بكميات قليلة.

نقوم بالتقليب الجيد نقوم بوضعها على اليدين والقدمين.

نتركها من ١٥ دقيقة إلى ٢٠ دقيقة وسوف نلاحظ نتيجة رائعة من التفتيح والتخلص من اسمرار الشمس المزعج خلال شهر واحد.

أهمية السكر على الجسم