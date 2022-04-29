نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العيد بالنشادر بمكونات مظبوطة 100% في المقال التالي

بسكوت النشادر، بسكويت العيد من حلويات عيد الفطر الهامة والمغذية والمفيدة ويحبها الكثير من الأطفال مع كوب من الشاي بلبن في الصباح ويتم عمل بسكويت العيد بأطعمة متعددة ولكن أشهرهم هو بسكويت بالنشادر، واليوم سوف أقدم لكي طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بطريقة سهلة وبسيطة بدون إستخدام عجان وبدون إستخدام مضرب بيض كهربائي. مقادير تحضير بسكويت العيد بالنشادر: كيلو من الدقيق متعدد الإستخدامات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

2 كوب إلا ربع من السمنة البلدي.

كوب ونصف من السكر البودر.

4 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف ملعقة صغيرة من روح البرتقال. طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر: نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه السمنة ثم بواسطة اليد نقوم بتقليب السمنة جيدا.

نضيف إلى السمنة السكر البودر ونستمر بالتقليب جيدا باليد حتى نحصل على خليط كريمي.

نقوم بإضافة البيض بالتدريج ونقوم بالتقليب باليد جيدا بعد كل بيضة.

نضيف الفانليا وروح البرتقال على الخليط ونستمر في التقليب باليد.

نقوم بإضافة الدقيق ورشة صغيرة من الملح والبيكنج بودر ونقوم بمزج المكونات بواسطة اليد جيدا حتى يختلط كل الدقيق بالسمن والبيض جيدا.

نقوم بتدفئة ربع كوب من الحليب ثم نضيف إليه النشادر ونتأكد من فاعلية النشادر بفورانها في الحليب.

نضيف الحليب بالنشادر إلى عجينة البسكويت ونقلب جيدا بإستخدام اليد.

يتم تقسيم عجينة البسكويت وتشكيلها على شكل بيضاوي لسهولة إستخدامها في الماكينة الخاصة بالسكويت.

نقوم بإدخال عجينة البسكويت إلى الثلاجة لترتاح لمدة ربع ساعة.

نقوم بإحضار الماكينة الخاصة بالسكويت ونضع فيها عجينة البسكويت ونركب بها الشكل الذي نرغب فيه.

نحضر صواني الخبز ونقوم بوضع البسكويت فيها مع مراعاة ترك مسافة بين البسكويت.

نقوم بتسخين الفرن على أعلى درجة لمدة ربع ساعة قبل الخبز.

يتم خفض درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية ونقوم بإدخال البسكويت على الرف الأوسط لمدة بين خمسة عشر دقيقة إلى عشرون دقيقة.

نخرج البسكويت من الفرن ويترك في صواني الخبز حتى يبرد تماما ويقدم. عمر شويل - جدة بسكويت العيد بالنشادر بمكونات مظبوطة 100% - ثقفني

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