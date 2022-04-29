نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملكات الجمال كريم قشور الموز والنشا لتبيض وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتجاعيد 20 عام في ثواني في المقال التالي

يعتبر الموز والنشا من الوصفات السحرية التي تعمل على تبييض الجسم والبشرة نظرًا لما يحتويه تلك المكونين على مواد مضادة للأكسدة التي تعطي نضارة وبياض ملحوظ للجسم والبشرة من مرة واحدة علاوة على احتواء تلك المكونات على الفيتامينات والمعادن اللازمة للبشرة حيث يحتوي الموز على كمية كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ج ويحتوي النشا على بعض المواد التي تساعد في التخلص من اسمرار وحروق الشمس وسوف نتناول خلال تلك المقال طريقة عمل تلك الماسك بالتفصيل وتأثيره على الجسم والبشرة علاوة على أن يمكن استخدام تلك المكونين للشعر كما سنتناول ذلك بالتفصيل. ماسك الموز والنشا للجسم والبشرة توجد طرق عديدة لاستخدام الموز مع النشا وسوف نتناول طرق عمل الماسك خلال تلك السطور المكونات موز.

ملعقتين من النشا.

عسل نحل.

ملعقة من الخميرة طريقة التجهيز نقوم بهرس موزة واحدة في إناء.

ونقوم بوضع ملعقتين من عسل النحل مع التقليب.

نقوم بإضافة ملعقة من الخميرة.

نقوم بإضافة النشا مع التقليب الجيد لتلك المكونات حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بفرد المكونات على الجسم مع التدليك الجيد ثم يشطف بالماء الفاتر ونقوم بإضافة تلك المكونات على البشرة ونقوم بغسل الوجه بعد ١٥ دقيقة.

نلاحظ نتيجة رائعة لكل من الوجه والجسم.

نقوم بتكرار تلك الماسك مرتين في الأسبوع

خلال شهر واحد سوف نلاحظ نتيجة رائعة. أهمية الموز بالنشا للموز والنشا أهمية لا تعد ولا تحصى ومن أبرز فوائدهما

يحتوي كل من الموز والنشا على المعادن والفيتامينات التي تعمل على إعادة رونق البشرة من جديد.

يساعد الموز والنشا في تفتيح الوجه والجسم وتوحيد لون البشرة.

يساعد في التخلص من الخطوط البيضاء الموجودة في الجسم وكلف الحمل.

يعمل كل من الموز والنشا في التخلص من المسام الواسعة.

يساعد في التخلص من البثور السوداء والبيضاء الموجودة بالبشرة.

يمكن استخدام تلك الماسك كمقشر.

يساعد كل من الموز والنشا في التخلص من الهالات السوداء وانتفاخات العين.

يساعد كل من الموز والنشا في تفتيح المناطق الداكنة. عمر شويل - جدة سر ملكات الجمال كريم قشور الموز والنشا لتبيض وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتجاعيد 20 عام في ثواني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر ملكات الجمال كريم قشور الموز والنشا لتبيض وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتجاعيد 20 عام في ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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