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يعتبر بسكويت الشاي من المخبوزات المحببة والمفضلة لدى الأطفال والكبار وخاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات حيث يعتبر البسكويت من المخبوزات اللذيذة التي تسعى كل ربة منزل لإعداده في المنزل بأبسط الطرق وأقل المقادير وسوف نتناول خلال هذا المقال الطرق السهلة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي بدلًا من شرائه من الخارج بطريقة مقرمشة وهشة بمنتهى السهولة وطريقة تناسب المبتدئين وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك حيث يمكن تناوله مع القهوة أو الشاي باللبن حيث يعتبر من الأكلات السهلة السريعة فيمكن عمله خلال ٥ دقائق فقط وبدون الحاجة إلى مكينة كما سنشرح ذلك بالتفصيل. طريقة عمل بسكويت الشاي توجد طرق عديدة لعمل بسكويت الشاي ومن أبسط تلك الطرق سنتناولها خلال السطور الآتية المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الشاي عدد ٤ من البيض.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتين كبار من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين صغار من البيكنج بودر.

٤ إلى ٥ كوب من الدقيق. طريقة التحضير نقوم بخلط تلك المكونات التي تم ذكرها بواسطة ملعقة.

نقوم بالتقليب الجيد حتى يصبح القوام كريمي.

نقوم بإضافة الدقيق جزء بجزء مع التقليب حتى يصبح القوام عجيني لا يلتصق بالأيد.

نقوم بعجن العجينة بواسطة الأيد حتى تصبح كتلة واحدة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

نقوم بفردها بسمك متوسط على ورق زبدة.

ويتم تقطيعها بواسطة القطاعة على شكل مربع أو دوائر بواسطة الكوب.

نقوم بدهن الصينية بواسطة الزبدة ونقوم بوضع البسكويت.

نقوم بدهن العجينة بواسطة البيضة حتى يصبح سطحها لامع.

نحضر الشوكة ونضع تلامسات بسيطة حتى يصبح الشكل مميز مثل بسكويت الشاي.

نقوم بوضعها في الفرن على الرف الأوسط ونتركها إلى أن تستوي حوالي من ٢٠ دقيقة إلى ٢٥ دقيقة.

حتى تأخذ اللون الذهبي المميز ويصبح البسكويت مقرمش ولذيذ.

ويمكن أيضًا إضافة الكاكاو الخام إلى العجينة ويعتبر تلك المكون اختياري.

ويمكن إضافة رشة من جوز الهند على الوجه ويعتبر تلك المكون اختياري أيضًا وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة هاتي كوب سكر وتعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الإقتصادي مقرمش زي الحلواني خطوة بخطوة - ثقفني

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