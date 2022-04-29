نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. الزبادي وزيت الزيتون ضعيهم على الشعر الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر في دقائق في المقال التالي

في موضوعنا اليوم نقدم لكم أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الشعر وشد تجاعيده، فالفتيات التي تعاني من الشعر المجعد تبحث عن أفضل الطرق التي يمكنها من خلالها الحصول على شعر ناعم وانسيابي وذلك بدون استخدام مكواة فرد الشعر أو استخدام الكيراتين والتي أغلب هذه الطرق ضارة جدًا بصحة الشعر وتزيد من احتمالية تساقطه وتقصفه، ولذلك نقدم لكم أفضل الخلطات التي يمكنكم من خلالها الحصول على شعر خالي من أي تجاعيد ومشاكل. أقوى وصفات طبيعية لتنعيم الشعر المجعد المكونات:- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

مقدار وفير من الماء الفاتر. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بغسل شعرك أولًا ورطبيه جيدًا ثم قومي بوضع الخليط المكون من خل التفاح والماء وقومي بتدليك شعرك لمدة خمس دقائق به.

اتركي الخليط على شعرك لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بتنظيف شعرك من الخليط ونظفيه تمامًا من أي خليط.

بعد ذلك قومي بتدليك فروة رأسك بزيت ساخن حتى يساهم في ترطيب شعرك ويمنحه رطوبة شديدة حتى لا يصيبه الجفاف ويجعله أكثر سهولة أثناء التصفيف. وصفة العسل لتنعيم الشعر المكونات:- عسل طبيعي.

ماء دافئ. طريقة التحضير والاستخدام:- هذه الوصفة مفيدة للرجال والنساء قومي بإضافة كمية من العسل على شعرك ودلكيه جيدًا حتى تتغذى منه فروة الرأس.

دلكي العسل على فروة رأسك عشر دقائق ثم اتركي عسل النحل على شعرك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل شعرك بماء دافئ قليلًا وليس باردًا أو ساخنًا.

اشطفي شعرك ونظفيه بالشامبو ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الزبادي لفرد الشعر مقادير الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير:- قومي بإضافة كل المكونات إلى بعضها حتى تتجانس تمامًا واشطفي شعرك جيدًا قبل وضع أي شيء عليها.

بعد ذلك قومي بتطبيق الوصفة على شعرك من أول فروة الرأس حتى أطراف الشعر واتركيه لمدة تصل إلى ساعتين.

نظفي شعرك جيدًا بعد استخدام هذه الوصفة وكرريها مرة واحدة من كل أسبوع لأفضل النتائج. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. الزبادي وزيت الزيتون ضعيهم على الشعر الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. الزبادي وزيت الزيتون ضعيهم على الشعر الخشن المجعد لفرد وتنعيم الشعر في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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