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هتكوني محترفه: البيتيفور الناعم بالقشطه نناقش ونقدم لكم اليوم طريقة عمل البيتي فور بالقشطه في المنزل، فهناك بعض السيدات التي لا تعرف كيف تقوم بتحضير البيتي فور المنزلي لأنه من الوصفات الحساسة قليلًا وأي خطأ في تحضيره قد يجعل طعمه غير مقبول أو خشن ولذلك يقمن بشراءه من المحلات بشكل كبير، ولكن في هذه الفترة تعاني البلاد من حالة كبيرة من الغلاء التي شملت أسعار الكعك والحلويات والبيتي فور ولذلك تعرفي على طريقة تحضيره في المنزل حتى توفري على نفسك الكثير. طريقة عمل البيتي فور بالقشطه المكونات:- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

نصف كوب كبير من السكر الناعم.

بيضة كبيرة الحجم.

كوب زبدة نباتي.

كيسان من الفانيلا البودرة.

ملعقة بيكنج باودر.

كوب قشطة. خطوات وطريقة التحضير:- أحضري وعاء بلاستيكي عميق ثم قومي بإضافة كل من البيكنج باودر و الدقيق المنخول ورشة الملح في الوعاء وقلبيهم جيدًا.

ضعي البيض في الخلاط الكهربائي أو اخفقيه بواسطة المضرب الكهربائي واستمري في الخفق لمدة خمس دقائق ثم أضيفي إليه الزبدة.

بعد ذلك قومي بإضافة السكر والقشطة إلى الخليط واخفقيه مع المكونات حتى تتجانس المكونات تمامًا ثم أضيفي الخليط إلى خليط الدقيق في الوعاء.

قلبي المكونات حتى تتحول إلى عجينة متماسكة ثم قومي بفرده على سطح نظيف وابدئي في تشكيله بواسطة كيس حلواني أو كيس تشكيل أو بواسطة الماكينة.

ضعي البيتي فور في صينية مدهونة بالزيت أو الدقيق وقومي بتسخين درجة حرارة فرن على 180درجة مئوية ثم قومي بوضعه داخل الفرن لمدة عشر دقائق.

بعد أن ينضج قومي بإخراجه واتركيه يبرد حتى تقومي بتجهيز حشوة القشطة وتقومي بتشكيله بالحشوة. مكونات الحشوة:- كوب كريمة مخفوقة.

كوبان صغيران من القشطة. طريقة وخطوات عمل الحشوة للتزيين:- في وعاء بلاستيكي أضيفي الكريمة و القشطة في مضرب كهربائي لمدة خمس دقائق حتى يتم خفقهما جيدًا ويصبحا خليط متجانس.

ضعي كمية من الخليط بين كل قطعتين من البيتي فور ويمكنك تزيينها من الأعلى أيضًا بالشيكولاتة ثم قومي بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك و ابدئي في تقديها باردة. عمر شويل - جدة هتكوني محترفه: البيتيفور الناعم بالقشطه زي الجاهز بالظبط وتحدي - ثقفني

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