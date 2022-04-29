اعمليه احلى من الجاهز.. بسكويت العيد المقرمش في البيت ب3 أكواب دقيق بطريقه الجاهز

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اعمليه احلى من الجاهز.. بسكويت العيد المقرمش في البيت ب3 أكواب دقيق ازدادت عمليات البحث عن طريقة عمل البسكويت في البيت، فمع اقتراب موسم الأعياد تبحث الكثير من الفتيات وخاصة المبتدئات في عالم الطبخ والحلويات عن طرق تحضير الأطعمة في المنزل لأنها أقل خبرة من غيرها، ونقدم لكم كيفية تحضير البسكويت المنزلي، ففي الأعياد نقوم بتحضير الكعك والبسكويت حتى نقوم بتقديمه للضيوف وهو من الأكلات الخفيفة على المعدة والتي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا لأن المكونات التي تدخل في تحضيرها غنية بعناصر مفيدة. طريقة عمل البسكويت في البيت المكونات:- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السكر البودرة.

نصف كوب كبير من الزبدة الدافئة.

عصير برتقال.

حليب سائل.

بيضتان كبيرتا الحجم.

ملعقة نشا كبيرة وأخرى فانيلا صغيرة.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

رشة ملح. طريقة التحضير:- جهزي وعاء بلاستيكي كبير وضعي بداخله النشا والملح والبيكنج باودر والدقيق وقلبي الخليط جيدًا حتى تتداخل المكونات في بعضها البعض.

بعد ذلك قومي بإضافة الزبدة والسكر في طبق واخفقيهم بواسطة المضرب الكهربائي حتى تحصلي على مزيج كريمي القوام وناعم.

صبي البيض بالتدريج في الطبق واخفقيه مع المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات ثم أضيفي الفانيلا واللبن واخفقيهم جيدًا.

أضيفي المزيجين إلى بعضهما وقلبيهم ثم قومي بترك الخليط المجمّع في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك ثم أخرجيه يبرد قليلًا.

بواسطة ماكينة البسكويت أو بأكياس الحلواني قومي بتشكيل البسكويت ورصيها في صينية مغطاه بورق زبدة ثم ابدئي في وضع الصواني في الفرن.

اتركي البسكويت داخل الفرن حتى ينضج لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم أخرجيه واتركيه يبرد ثم ابدئي في تقديمه لضيوفك. أسرار نجاح عمل البسكويت المنزلي من الأفضل استخدام السكر البودرة في تحضير البسكويت منعًا لوجود أي تكتلات.

يجب استخدام الزبدة في تحضير البسكويت بدلًا من السمنة حتى تحصلي على قوام هش ولذيذ.

درجة حرارة كل المكونات يجب أن تكون من نفس درجة حرارة الغرفة الدافئة ويجب إخراجها من الثلاجة قبل الاستخدام بساعتين.

أذيبي النشادر مع الحليب الدافئ قليلًا قبل إضافتها، تجنبي الحرارة العالية، فقد تتسبب في تلف النشادر، والحليب البارد يؤدي إلى عدم تجانس العجين. عمر شويل - جدة اعمليه احلى من الجاهز.. بسكويت العيد المقرمش في البيت ب3 أكواب دقيق بطريقه الجاهز - ثقفني

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