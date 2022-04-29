طريقة عمل البيتي فور للعيد

البيتي فور من اشهر واسهل انواع الحلويات اللي بنعملها في عيد الفطر وكلنا بنحبها ، ومش بيحتاج وقت ولا مجهود ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض طريقة البيتي فور العادي ، والبيتي فور بالشوكولاتة.

طريقة عمل البيتي فور:

المقادير:

– 2 كوباية دقيق.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– ½ معلقة صغيرة من بشر قشر البرتقان.

– ½ كوباية سكر بودرة.

– 1 كوباية زبدة.

– 2 بيضة.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

1- في طبق ضيفي البيض, الفانيليا, وبشر قشر البرتقان ، واضريبهم مع بعض بالمضرب الكهربائي.

2- ضيفي الزبدة لخليط البيض مع الاستمرار في الخفق لحد ما توصلي لقوام كريمي ناعم.

3- ضيفي السكر للخليط مع الاستمرار في الخفق لحد ما المكونات كلها تمتزج كويس مع بعض.

4- في طبق تاني اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ، وقلبيهم مع بعض ، وضيفي لهم خليط البيض والزبدة بالتدريج لحد ما تتشكل عندك عجينة طرية وناعمة.

5- غطي العجينة وسيبيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

6- بعدها شكلي البيتي فور حسب الرغبة بالاشكال اللي تفضليها ، ورصيه في صينية عليها ورق زبدة.

7- دخلي الصينية في فرن حرارتها متوسطة لحد ما البيتي فور يبقى لونه دهبي.

8- زينيه حسب الرغبة ممكن بالمكسرات, الشوكولاتة الملونة, جوز الهند, او تلزقي كل قطعتين بيتي فور مع بعض بالمربي او بالشوكولاتة.

البيتي فور بالشوكولاتة:

المقادير:

– 1 كيلو دقيق.

– 6 معالق كبيرة كاكاو بودر.

– 1 بيضة.

– 400 جرام زبدة.

– 2 كوباية سكر.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– رشة ملح.

– 200 جرام شوكولاتة حلويات.

– شوكولاتة فارمسيل للتزيين.

طريقة التحضير:

1- في طبق ضيفي الزبدة والبيض واضربيهم مع بعض.

2- ضيفي لهم الدقيق, الملح, البكينج بودر, السكر, الكاكاو, والفانيليا.

3- اعجني الخليط كويس لحد ما العجينة تبقى متماسكة وطرية.

4- شكلي البيتي فور بالاشكال اللي تفضليها ، ورصيه في صينية عليها ورق زبدة.

5- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 160 درجة مئوية لحد ما يستوي.

6- خرجي البيتي فور من الفرن وسيبيه يبرد.

7- دوبي الشوكولاتة في الميكروويف او على حمام ماية سخنة لحد ما تسيح.

8- الزقي كل قطعتين بيتي فور مع بعض بالشوكولاتة السايحة ، ورصيه في طبق التقديم وزينيه بالشوكولاتة الفارمسيل.

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