طريقة عمل البيتي فور للعيد

البيتي فور من اشهر واسهل انواع الحلويات اللي بنعملها في عيد الفطر وكلنا بنحبها ، ومش بيحتاج وقت ولا مجهود ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض طريقة البيتي فور العادي ، والبيتي فور بالشوكولاتة.
طريقة عمل البيتي فور:
المقادير:
– 2 كوباية دقيق.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– ½ معلقة صغيرة من بشر قشر البرتقان.
– ½ كوباية سكر بودرة.
– 1 كوباية زبدة.
– 2 بيضة.
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
طريقة التحضير:
1- في طبق ضيفي البيض, الفانيليا, وبشر قشر البرتقان ، واضريبهم مع بعض بالمضرب الكهربائي.
2- ضيفي الزبدة لخليط البيض مع الاستمرار في الخفق لحد ما توصلي لقوام كريمي ناعم.
3- ضيفي السكر للخليط مع الاستمرار في الخفق لحد ما المكونات كلها تمتزج كويس مع بعض.
4- في طبق تاني اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ، وقلبيهم مع بعض ، وضيفي لهم خليط البيض والزبدة بالتدريج لحد ما تتشكل عندك عجينة طرية وناعمة.
5- غطي العجينة وسيبيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
6- بعدها شكلي البيتي فور حسب الرغبة بالاشكال اللي تفضليها ، ورصيه في صينية عليها ورق زبدة.
7- دخلي الصينية في فرن حرارتها متوسطة لحد ما البيتي فور يبقى لونه دهبي.
8- زينيه حسب الرغبة ممكن بالمكسرات, الشوكولاتة الملونة, جوز الهند, او تلزقي كل قطعتين بيتي فور مع بعض بالمربي او بالشوكولاتة.
البيتي فور بالشوكولاتة:
المقادير:
– 1 كيلو دقيق.
– 6 معالق كبيرة كاكاو بودر.
– 1 بيضة.
– 400 جرام زبدة.
– 2 كوباية سكر.
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– رشة ملح.
– 200 جرام شوكولاتة حلويات.
– شوكولاتة فارمسيل للتزيين.
طريقة التحضير:
1- في طبق ضيفي الزبدة والبيض واضربيهم مع بعض.
2- ضيفي لهم الدقيق, الملح, البكينج بودر, السكر, الكاكاو, والفانيليا.
3- اعجني الخليط كويس لحد ما العجينة تبقى متماسكة وطرية.
4- شكلي البيتي فور بالاشكال اللي تفضليها ، ورصيه في صينية عليها ورق زبدة.
5- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 160 درجة مئوية لحد ما يستوي.
6- خرجي البيتي فور من الفرن وسيبيه يبرد.
7- دوبي الشوكولاتة في الميكروويف او على حمام ماية سخنة لحد ما تسيح.
8- الزقي كل قطعتين بيتي فور مع بعض بالشوكولاتة السايحة ، ورصيه في طبق التقديم وزينيه بالشوكولاتة الفارمسيل.
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