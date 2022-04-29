بـ5 مكونات بس.. اعرفي ازاي تعملي وصفة شوربة قرع العسل الكريمية اللذيذة

قرع العسل مكون من الخضروات السهلة والرخيصة والموجودة في اماكن كتيرة لكنها من أقل الحاجات اللي بنستغلها في المطبخ المصري، رغم فوايدها الكبيرة، وعشان تستفيدي بيه أكتر أو لو حابة تجربيه في وصفة سهلة ولذيذة.. في المقال ده هنقولك بـ مكونات بس ازاي تعملي وصفة شوربة قرع العسل الكريمية اللذيذة

بـ5 مكونات بس.. اعرفي ازاي تعمل وصفة شوربة قرع العسل الكريمية اللذيذة

المكونات اللي هتحتاجيها

معلقتين من معجون الكاري الأحمر “هتلاقيه موجود في أي سوبر ماركت كبير” – ممكن تستبدليه بمعجون الكاري الأصفر.

4 كوبايات كبار من شوربة الخضار او شوربة الفراخ.

حوالي نص كيلو من قرع العسل المسلوق والمضروب بيوريه “مهروس”.

كوبايتين الا ربع من حليب جوز الهند “ممكن تستبدليه بالحليب العادي”.

1 حبة فلفل رومي كبيرة.

كزبرة خضراء للتزيين.

طريقة التحضير

في حلة على النار حطي معكب زبدة وحطي معجون الكاري وقلبيه على النار بشكل مستمر لمدة دقيقة تقريبا لو لحد ما ريحته تبان، بعد كده حطي عليه بيوريه قرع العسل والشوبة وقلبي كويس.

سيبي الخليط ده على النار لمدة 3 دقايق تقريبا لحد ما يغلي او تبدأ تظهر عليه فقاقيع على الوش.

لما يوصل للمرحلة دي، ضيفي الحليب ووظي النار، وسيبي الخليط كله يستوي هيحتاج تقريبا 3 دقايق كمان.

بعد مرور اوقت اللي قلنا عليه، ارفعي الحلة من على النار وابدأي قدمي الشوربة في الأطباق وزينيها بالكزبرة الفريش و قطع من الفلفل الومي المتقطع مكعبات صغيرة ناعمة اوي او باي طريقة تحبيها.

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