بطريقة عبقرية وتتبيله وهمية..أسهل طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن مش هتفكرى تشتريها تأني واعمليها فى البيت

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عمل الدجاج المشوي في الفرن، يعد الدجاج المشوي واحدًا من أشهى الأكلات والمعروف بوجوده دائما في العزومات فنادرًا ما تخلو عزومة منه ولذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة تحضيره بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل ولذلك إليكم قدمنا لكم طرق مختلفة لتحضيره بالتفصيل فتابعوا معنا عمل الدجاج المشوي في الفرن افضل طريقة لعمل الفراخ المشوية بمكونات اقتصادية دجاجة كاملة ذات حجم متوسط.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

4-6 ثوم غير مهروس.

ليمونه واحدة مقطعة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

4 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب زبدة.

4 ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المفرومة. طريقة تحضير عمل الفراخ المشوية وضع الدجاج مع فصوص الثوم والليمون ودهن الزبد على الدجاج فوق الجلد ثم وضع كل ذلك في كيس نايلون وتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

نضع المكونات الأخرى في وعاء عميق وتقليلها ثم إخراج الدجاج من الكيس ووضعها في ألتتبيله.

وضع الدجاجة في صينية الفرن ووضع الثوم والليمون معها وإضافة كوب ونصف مرقة دجاج

ثم تغطيتها بورق الألومنيوم وتركها في الفرن لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تنضج.

بعد ساعتين يتم إخراج الدجاجة وقطع ورق الألومنيوم ودهن الدجاج بباقي ألتتبيله من على الوجه

ووضعها مرة أخري حتى يحمر وجهها وتأخذ لون ذهبي وتصبح جاهزة.

عمل الدجاج المشوي مع الخضار

الخضار يضفي نكهة اخرى للدجاج وهو من أفضل الأطباق الجانبية التي يتم وضعها مع الدجاج عند تناوله. كيفية عمل الفراخ المشوية بتتبيله رائعة دجاجة كامله مقطعه أو لا حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من كزبرة ناعمة.

ربع كوب زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة خل.

ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

3 ملعقة صغيرة من بهارات الكاري.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من شطه.

نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل مطحون.

1 فلفل اخضر.

3 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

2 حبة بصل متوسطة الحجم.

3 حبة جزر متوسطة الحجم.

2 حبة كوسا كبيرة الحجم. طريقة تحضير الفراخ المشوية وضع المكونات مع بعضها في وعاء ونضع الدجاج في ألتتبيله ونضع ألتتبيله في الدجاج بشكل جيد.

تقطيع الخضروات من الكوسا والبصل والفلفل الأخضر إلى مربعات صغيرة ووضعها في ألتتبيله مع الدجاج.

في كيس نايلون يتم وضع الدجاجة مع قليل من الخضروات المتبلة معها ووضعها في صينية الفرن

ووضعها في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 واتركها لمدة ساعة ونصف حتى تستوي وتأخذ لون ذهبي.

تقديم الدجاج مع الخضار المشوي والطحنية. عمر شويل - جدة بطريقة عبقرية وتتبيله وهمية..أسهل طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن مش هتفكرى تشتريها تأني واعمليها فى البيت - ثقفني

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