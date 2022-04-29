ملعقة نشا واحدة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر الزائد بالنشا هناك بعض الفتيات التي تعاني من انتشار شعر الجسم بكثافة، مما يسبب لهن الإحباط والتعب الشديد عند إزالته، وخاصة أن معظم المزيلات تسبب ألم شديدة والتهابات في البشرة، حيث أن بعض الفتيات يستخدمن كريمات إزالة الشعر، وهذه الكريمات تزيل الشعر من على سطح الجلد وليس من جذوره، مما يسبب نمو الشعر بشكل سريع وكثيف، كما تسبب غمقان المنطقة، وكذلك الشفرات تسبب التهابات شديدة في البشرة عند إزالة الشعر، لذلك تبحث الفتيات عن طرق طبيعية تساعد علي التخلص من الشعر الزائد نهائيا بسهولة، والنشا من أفضل وأسرع الوصفات التي تساعد علي ذلك.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

تسعى كل فتاة إلى جعل بشرتها خالية من الشعر الزائد وناعمة الملمس وجذابة، وتتجنب استخدام الكريمات الصناعية، لذلك النشا من المكونات الطبيعية التي تستخدم في كثير من الوصفات التجميلية، فهو سريع المفعول ويساعد على تبييض البشرة والقضاء على أي أماكن داكنة، كما يقلل من نمو الشعر، وتعتبر وصفة النشا مضمونة وليس لها أضرار سلبية على البشرة مثل الكريمات الصناعية، لذلك يفضل استخدام هذه الوصفة لأنها ستبهرك عند استخدامها، حيث نحتاج إلى المقادير التالية.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير والاستخدام

النشا مكون بسيط و متواجد داخل كل مطبخ، ويعرف الجميع فوائد النشا لبشرة الجسم، فهو مبيض سريع وفعال، ويستخدم في تبييض الأماكن الداكنة بالجسم والوجه، لذا يدخل في تحضير جميع الوصفات التجميلية، كما أنه يلعب دور مهم في تخليص الجسم من الشعر الزائد، ويجعل البشرة نقية وموحدة اللون، ويمكن تحضير الوصفة داخل المنزل خالل دقائق، لذلك سوف نسلط الضوء على خطوات تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام.