بديل الكيراتين.. بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن بالخميرة هو الابتكارات الحديثة من أجل تنعيم الشعر، حيث أن الشعر الخشن من أكثر العوامل المؤثرة بشكل سلبي على نفسية المرأة أكثر من الرجل، فالمرأة تحب أن ترى شعرها ناعما وجميلا، ومنسدلا على كتفها بشكل انسيابي، لهذا يتم البحث المتكرر عن أفضل الطرق التي تجعل الشعر الخشن أملس، وتحوله إلى شعر ناعم وسهل التسريح، وخالي من التجاعيد والتموجات الموجودة به، وتعد الخميرة من أفضل الاختيارات المناسبة للقيام بتلك المهمة.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
يمكن فرد الشعر الخشن والمموج بالخميرة من خلال تنفيذ الوصفة التالية:
المكونات
- كوب زبادي.
- 3 ملاعق خميرة فورية.
- 3 ملاعق عسل.
- 3 ملاعق جيل الصبار.
طريقة التحضير والاستخدام
- نقوم بخلط كل المكونات السابقة معا في طبق عميق.
- يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو قبل تطبيق الخليط عليه، حيث أن الشعر قد يكون ملتصق به أي زيوت أو كريمات، تعمل كعازل لمنع وصول الخليط إلى فروة الشعر وتمنع تفاعله مع بصيلات الشعر.
- نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء، ونبدأ في تمليس الشعر بالخليط السابق.
- ثم نلف الشعر بكيس بلاستيك، ثم نضعه فوقه فوطة مبللة بقطرات من الماء الساخن.
- نترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات.
- ثم يتم شطف الشعر الماء الفاتر جيدا.
- ثم نقوم بدهن زيت الزيتون على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف.
- تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
أسباب تلف الشعر وخشونة الشعر
هناك الكثير من العوامل السلبية التي تؤثر على صحة الشعر، مما يجعله يزيد خشونة، ويتعرض إلى التلف، ومنها ما يلي:
- لابد من قص أطراف الشعر مرة كل شهر للتخلص من الأطراف المتقصفة والهيشان.
- يجب عمل وصفات طبيعية لتحفيز نمو الشعر وتطويله وتكثيفه وتغذيته.
- يجب الابتعاد التام عن منتجات كيميائية ضارة تتلف الشعر مثل الشامبو الذي يحتوي على السلفات.
- كثرة استخدام المجفف الحراري أو السيشوار في تجفيف الشعر من الماء، وكثرة استخدام المكواة الحرارية لتمليس الشعر وفرده وتنعيمه من أهم أسباب تلف الشعر، حيث أن الحرارة العالية تؤدي إلى تلف الشعر بالكامل.
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