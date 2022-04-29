نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ليزر.. كنز عظيم لتبيض الأسنان كالؤلؤ في البيت والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون الذهاب الى طبيب الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان، يعاني الكثير من تكون طبقات سوداء على الأسنان من الداخل والخارج، وتختلف الأسنان التي تجعل الأسنان غير ناصعة البياض، حيث أن شرب السجائر يسبب تكون طبقة سوداء سميكة على الأسنان، كما أن تناول الطعام والحلويات بكثرة دون تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل يومي يكون بكتيريا داخل الفم، والتي تقوم بتكوين بيوت على الأسنان وتتكاثر فيها مع عدم تنظيف الاسنان، مما يجعلها تكون درجة لون غير مرغوب فيها، وتختلف طبقات تلوث الأسنان، فهناك طبقات جبرية بسيطة يمكن تنظيفها بسرعة، وهناك طبقات تكون سميكة تحتاج إلى فترة للتنظيف، لذلك سوف نوضح جميع الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الأسنان.

طرق تبيض الأسنان في البيت

تناول القهوة والشاي بكثرة يكون طبقة صفراء على الأسنان، تسبب عدم قدرة الشخص على الابتسامة بثقة أمام الجميع، لذلك تجعله في ضيق شديد، وهناك بعض طبقات الصفار التي تلفت النظر وتجعل الجميع ينظر إلى أسنانك باستغراب، ولكن هناك طرق تساعد على التخلص من هذه المشكلة بشكل سريع، لتصبح لديك الثقة عند الابتسامة، والاستخدام المكونات

المنزلية في تنظيف الأسنان، البد من استعمال وتجربة الطرق التالية.

قشر الموز

يعتبر قشر الموز من الوصفات الطبيعية البسيطة التي تساعد على تبييض الأسنان بسرعة، فهو يحتوي في مكوناته على البوتاسيوم والكالسيوم اللذان يغذيان الأسنان ويقضيان على الطبقة الصفراء، ويمكن استخدامه من خلال تحضير قشر موز طازجة وفركها بالأسنان من الداخل والخارج لمدة خمس دقائق.

بيكربونات الصوديوم

تساعد بيكربونات الصوديوم التي تستخدم في عجن المخبوزات، إلى تبييض الأسنان والتخلص من الطبقة الصفراء، فهي سريعة المفعول في الطبقات السميكة، ويتم استخدامها من خلال وضع كمية من بيكربونات الصوديوم مع كمية من مسحوق معجون الأسنان على الفرشاة وفرك الأسنان لمدة عشر دقائق، وتكرر مرتين في الأسبوع.

الفراولة

يمكن استخدام الفراولة في تخلص الأسنان من طبقات الجير المزعجة، حيث أنها تحتوى على كمية مناسبة من فيتامين ج الذى يساعد في حماية الأسنان من أي بكتيريا، ويتم استخدام الوصفة من خلال تحضير كمية بسيطة من الفراولة وفرمها ووضع كمية منها على فرشاة الأسنان وفركها لمدة عشر دقائق