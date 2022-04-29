قنبلة التفتيح الفوري.. معجزة كريم بانثينول والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

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كريم بانثينول والنشا لتبيض البشرة هو أحد الطرق المستحدثة في تفتيح البشرة وتبيضها، فمن المعروف أن أكثر الطرق شيوعا في تبيض البشرة السمراء هو أن يتم شراء أحد المنتجات الكيميائية، ووضعها على البشرة بشكل يومها لتفتيحها، أو يتم تنفيذ إحدى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة على المدى البعيد، ولكن من المستحدث دمج أحد الكريمات الكيميائية مع أحد المكونات الطبيعية، وخلطهم معا لتفتيح البشرة، وهذا ما سيفعله كريم بانثينول والنشا معا، حيث أن هذا الخليط هو طريقة فعالة جدا للحصول على بشرة صافية خالية من الشوائب والعيوب.
معجزة كريم بانثينول والنشا لتبيض البشرة
يمكن تنفيذ هذه الطريقة من أجل الحصول على بشرة نقية وبيضاء خالية من العيوب، حيث أن تلك الطريقة تعتمد على النشا وكريم البانثينول، ويتم تنفيذها كالتالي:
- ملعقة من كريم بانثينول.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم خلط النشا مع البانثينول جيدا.
- ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على البشرة.
- نترك الخليط على البشرة لمدة ساعتين.
- لابد أن نترك الخليط على الوجه حتى يجف الخليط تماما.
- ثم نقوم بفرك الخليط بحركات دائرية على الوجه بالكامل برفق.
- ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.
- تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة صافية وجميلة.
فوائد كريم بانثينول للبشرة
يتميز خليط كريم البانثينول والنشا بالعديد من المميزات الصحية للبشرة، حيث أن هذا الخليط يقوم بما يلي:
- يعمل النشا على تزويد البشرة بالكربوهيدرات اللازمة لها لمنحها الحيوية والمرونة.
- يقوم كريم البانثينول بمعالجة قصور البشرة وأسباب اسمرارها، حيث أنه يعمل على تفتيح مسام الوجه.
- يعمل خليط النشا وكريم البانثينول على تصفية الوجه من الحبوب والبثور الصغيرة التي تظهر في الوجه.
- كما يقوم هذا الخليط بإضافة لمعة واشراق رائع لمنظر الوجه.
- هذا الخليط يصلح لكافة أنواع البشرة بلا استثناء.
- كما أن خليط النشا وكريم البانثينول آمن تماما على الوجه والرقبة وليس له أي آثار جانبية.
- يعتبر خليط النشا وكريم البانثينول من أكثر الوصفات التي أثبتت كفاءتها في تفتيح لون الوجه بشكل ملحوظ ومن أول استعمال.
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