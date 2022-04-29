أحلي نيو لوك في العيد.. صبغ الشعر بالحناء وكوني أحلي بنت في العيلة بطلة متميزة

صبغ الشعر بالحناء حيث أن كل السيدات تسعى الى تغيير لون شعرها بشكل دائم حيث تسعى إلى الظهور بشكل ومظهر براق وجميل، لذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح الهامة للقيام بصبغ الشعر بطريقة ناجحة وصحيحة فتابعوا معنا.

صبغ الشعر بالحناء

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد أن نقوم بها للقيام بصبغ الشعر والتي تتمثل في الآتي:

يتم تسخين كمية متعادلة من الماء حتى تصل إلى درجة الدفء.

بعد ذلك يتم وضع كمية من الحنة المطحونة في أناء واسع ويتم وضع الماء عليها والمزج جيدا حتى يتم الحصول على خليط ثقيل.

ولابد من ارتداء قفازات قبل استخدام الحناء على الشعر حيث لا يلتصق لون الحناء بالأيدين ويصعب إزالتها بالصابون.

بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية وفصلها عن الأخرى واستخدام الحنة في صبغ الشعر بالتدريج حتى يتم توزيع الصبغة على الشعر كله وتترك على الشعر لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى 6ساعات.

ثم يتم تنظيف الشعر بالماء ثم يتم غسل الشعر بالشامبو لعدة مرات حتى يتم تنظيفها جيدا.

طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر

إذا كانت المرأة تريد الحصول على اللون الأحمر من صبغ النار فيمكن إضافة هذه المكونات للقيام بصبغ الشعر:

2ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من خل التفاح

وملعقة كبيرة كركدية مطحون

ملعقة كبيرة من الشمندر المطحون.

طريقة الاعداد:

يتم مزج المكونات سويا ووضعها على الشعر وتركها لمدة كافية للحصول على اللون المطلوب.

طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركم

أن مادة الكركم تساعد على صبغ الشعر بلون برتقالي وإذا أرادت السيدة في الحصول على درجة لون ذهبي فلابد من وضع العصفر وليس الكركم للحصول على هذا اللون حيث تختلف درجة الشعر حسب لون الشعر الطبيعي.

إذا كان الشعر فاتح اللون فيكون الكركم أفضل من العصفر لكن إذا كان الشعر أسود أو بني اللون يكون الكركم ضعيفا في التلوين فليجأ إلى استخدام العصفر.

إذا أرادت السيدة في الحصول على لون بني فلابد من استخدام المكونات التالية:

2ملعقة نسكافية كبيرة مع الحناء ويتم إضافة المكونات إلى منقوع الخروب. حتى يساعد على أعطاء درجة اللون البني المراد الحصول عليه ويمكن وضع ملعقة من الكاكاو الخام لتعزيز اللون.

صبغ الشعر بالحناء حيث الجأش معظم السيدات إلى استخدام الصبغات الكيماوية التي تؤذي الشعر. لذلك قدمنا لكم طريقة استخدام الحناء الصحية للشعر.