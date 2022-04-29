طريقة بسكوت العيد الاقتصادي في الخلاط هش وجميل بدون زبدة ولا سمنة

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بسكوت العيد الاقتصادي ، بعد انقضاء شهر رمضان ينتظر الجميع الاستمتاع بطعم بسكويت العيد الرائع، والذي حتى ولو كنا نقوم بتحضيره في أي وقت بالعام، يظل بسكويت العيد له نفحاته وشكله المميز وطعمه لأنه سيتم تناوله مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء ويهدونه كرمز للمحبة مهنئين ومحتفلين بقدوم عيد الفطر، وحتى تقدمي بسكويت العيد بالشكل الرائع، والرائحة التي لا تقاوم، والطعم المميز والشهي، قررنا أن نقدم لكِ سيدتي اليوم طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة جدًا ستحصلين على طعم ولا أروع أفضل من الجاهز. بسكوت العيد الاقتصادي المكونات كيلو من الدقيق.

كوبان ونصف من الزيت النباتي.

كوب ونصف سكر.

عدد ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من النشا.

باكو من البيكنج بودر.

نصف كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان كبيرتان من الخل. طريقة التحضير احضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي به الحليب + السكر + الزيت + البيض + الفانيليا.

اخلطي كل المكونات السابقة جيدًا حتى يصبح المزيج متجانس تمامًا.

في وعاء آخر ضعي به كلًا من الدقيق + الملح + البيكنج بودر + النشا وامزجي المكونات معًا جيدًا.

ثم اسكبي الخليط السائل على خليط المكونات الجافة مع الاستمرار في الخفق للحصول على القوام المناسب.

احرصي على عدم المزج كثيرًا فقط بالأيدي أو بالملعقة حتى تصبح المكونات متجانسة.

ضعيها في كيس حلواني ثم شكليه حسب رغبتك وضعيها في صواني من الألمونيوم لأنها توزع الحرارة بشكل مثالي.

ادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح باللون الذهبي وناضج تمامًا. الطريقة الثانية: طريقة عمل بسكوت العيد الاقتصادي الهش المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب إلا ربع من السمن أو الزبدة.

عدد ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

معيار رشة من النشادر. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي كلًا من الزبدة، السكر واخفقي المكونين معًا جيدًا.

ضعي البيض واحدة تلو الأخرى ثم أضيفي الفانيليا وبعد الانتهاء من إضافة البيض أضيفي النشادر واحرصي على ألا تزيدي كمية النشادر.

ثم اسكبي الحليب واستمري في الخفق حتى تحصلين على قوام مثالي.

أضيفي المكونات الجافة في وعاء منفصل الدقيق + البيكنج بودر + رشة الملح واخلطي حتى تصبح المكونات متجانسة.

ضعي الخليط في كيس حلواني و ابدئي بتشكيل البسكويت حسب رغبتك في صينية من الألمنيوم.

ثم ادخلي الصينية في الفرن الساخن حتى يصبح باللون الذهبي وناضج تمامًا. عمر شويل - جدة طريقة بسكوت العيد الاقتصادي في الخلاط هش وجميل بدون زبدة ولا سمنة - ثقفني

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