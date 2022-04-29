كريم سحري فعال جداً في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد من الأسبوع الأول

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كريم سحري فعال جداً في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي من الأسبوع الأول، إليكي سيدتي كيفية صنع كريم الأرز والفازلين لتبييض البشرة وإزالة الخطوط التعبيرية في وقت قصير جداً، سنحتاج إلى الفازلين فهو يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة منها وبالتالي إسعتادة شباب البشرة ويتم ذلك خلال إسبوع واحد فقط.

كريم سحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

مكونات الوصفة الأولى :

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ماء.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع مقدار الأرز في إناء معدني ثم أضف إليه كوب من الماء وبعد ذلك ارفع الإناء على النار ليتم طهي الأرز جيداً، وبعد ذلك ارفع الإناء عن النار ويترك الأرز يبرد قليلاً ثم افرغ الأرز المطبوخ في وعاء وقم بطحنه جيداً بإستخدام المضرب اليدوي الكهربائي، حتى تحصل على كريم الأرز وبعد ذلك قم بتصفيته بإستخدام قطعة قماش خفيفة أو مصفاة، وذلك لإزالة بقايا الأرز التي لم يتم طحنها ثم نضف الفازلين وبعد ذلك نخلط كريم الأرز مع الفازلين بشكل جيد، وبهذا نكون قد حصلنا على كريم فعال جداً في إزالة التجاعيد والتصبغات والبقع من البشرة.

احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية صغيرة وخزنة في الثلاجة، طبقي هذا الكريم على بشرتك في المساء قبل الذهاب إلى النوم ثم دلكيه جيداً حتى تمتصه بشرتك، ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء جيداً، والنتيجة مذهلة من أول إستخدام ستحصلين على بشرة صافية خالية من كل عيوب البشرة، كرري إستخدام هذا الكريم يومياً للحصول على أفضل النتائج.

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مكونات الوصفة الثانية :

ثمرة طماطم.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ ثمرة الطماطم وابشرها باستخدام المبشرة ثم قم بتصفية مبشور الطماطم في المصفاة، للحصول على عصير الطماطم ثم أضف إليه الفازلين وامزج جيداً حتى يمتزج عصير الطماطم مع الفازلين، وتحصل على كريم الطماطم والفازلين و احتفظ به في جرة زجاجية وخزنه في الثلاجة لمدة أسبوع، طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل الذهاب إلى النوم ثم دلكيه بحركات دائرية خفيفة حتى تمتصه البشرة، وبعد ذلك اتركي الكريم على بشرتك حتى الصباح ثم اغسلي بشرتك بالماء والغسول، والنتيجة بشرة صافية بدون بقع وتصبغات ومع الإستخدام المستمر ستختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة، كرري إستخدام هذا الكريم 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.