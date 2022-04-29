نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم النشا والخميرة: لتبييض البشرة ونفخ الخدود وتوريدها لن تتخيلي نتائجه2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة كريم النشا والخميرة , لتبييض البشرة ونفخ الخدود وتوردها من اول استعمال فوري سوف تجعل بشرتك مشرقة كالقمر وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير, ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون اي مشاكل في البشرة او اضرار جانبيه, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة , واليكم هذا المعجزة الخرافية في التفتيح ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل معجزة كريم النشا والخميرة التي تجعل بشرتك مشرقة كالثلج من اول استعمال فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح2022.

مكونات عمل معجزة كريم النشا والخميرة التي تجعل بشرتك كالقمر فوري

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للوصفة دون اضرار جانبية او مشاكل للبشرة وهي كالتالي

ثلاث معالق النشا.

معلقتين من الخميرة.

معلقة من الزبادي

ماء ورد.

نصف ليمونة.

نصف معلقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي ابسط وأسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل دون تعب ولا تكلفة وتعتبر وصفة من مكون خرافي وجبار للغاية وهي كما يأتي:-

نقوم بإحضار اناء عميق ثم نضع بداخلة النشا والخميرة الفورية مع التقليب الجيد للمكونات حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نقوم بوضع الزبادي وزيت الورد ونستمر في التقليب ونضيف ماء الورد حتي تتجانس المكونات بشكل سليم. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع النشرة ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس. ويفضل عدم وضع عصير الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية بالبشرة حفظا علي سلامتكم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة ومن اول استعمال للحصول علي نتائج فورية للتبييض وهي كما يلي:-