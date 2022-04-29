معجزة ملعقة الحلبة لتفتيح وتبييض الوجه وتوريده وإزالة البقع الغامقة والأسمرار اتحداكي لو لم يبيضك

تفتيح البشرة من الأمور الهامة في حياة جميع الفتيات وكذلك السيدات فيقومون بالبحث دائما عن الأشياء التي تعمل على تبييض البشرة بدون أي ضرر يحدث لها، فمن المعروف أن كل فتاة تتمتع ببشرة سمراء ترغب في تبييضها وتريد أن تتخلص من البقع الداكنة والحروق التي تظهر بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، لذلك نجد العديد من الفتيات يفضلون أن يستخدموا مستحضرات التجميل مثا كريم الأساس أو أي كريم تفتيح للحصول على بشرة بيضاء، فأن كل هذه الأشياء تعمل علي تفتيح البشرة بالفعل ولكن بشكل مؤقت وغير هذا أنها تتسبب في حدوث تلف للجلد.

نظرا لأنها تحتوي على مواد جميعها تكون كيميائية ضارة فهذه المواد لا يمكن لجلد البشرة أن يتحملها، فلكي لا يحدث هذا الشيء يمكننا أن نستخدم خلطة طبيعية مثل خلطة الحلبة فهي يكون لها دور كبير وفعال في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وأنها تساعد أيضا في الحصول على بشرة موحدة اللون والقضاء تماما على البقع الداكنة والحروق وكذلك تعمل على إخفاء الهالات السوداء، وكل هذا يحدث في أقل من شهر ويمكن تجهيز هذه الخلطة بطريقة سريعة وبجانب هذا تكون غير مكلفة.

مكونات خلطة الحلبة لتفتيح البشرة

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

طريقة عمل خلطة الحلبة لتفتيح البشرة

نقوم في البداية بغسل بذور الحلبة جيدا ثم يتم طحنها بطريقة جيدة لتكون مسحوق ناعم وبعد ذلك يتم وضع مسحوق الحلبة في طبق مناسب.

وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي ربع ساعة تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة يتم غسل البشرة بالماء البارد ولابد من تكرارها مرتين في الإسبوع.

تتواجد خلطات كثيرة جدا للحلبة جميعها مفيد للبشرة ويساعد علي تبييضها بشكل سريع فيمكن أن نستخدم خلطة أخرى للحلبة وهي إستخدام الحلبة المطحونة مع النشا والحليب، ويتم خلطهم مع بعض ونضع الخلطة علي الوجه ونتركها لمدة ثلث ساعة وبعد ذلك يتم غسله بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.