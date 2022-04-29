أعملي بسكويت ال10 دقائق في العيد بمقادير مظبوطة ودايبة دوب ألذ بسكويت العشر دقائق هتعمليه

جميع الأشخاص يعشقون ويفضلون تناول البسكويت بجميع أنواعه حيث يوجد له العديد من الأنواع ومنها هو بسكويت النشادر أو بسكويت البرتقال أو بسكويت اليانسون أو بسكويت العشر دقائق وغير ذلك الكثير، فعادة ترغب كل إمرأة في عمل أو في وجود البسكويت دائما في المنزل لأن معظم الأطفال يحبون تناوله في وجبة الإفطار وأحيانا في وجبة العشاء كوجبة خفيفة مثلا، ويسمى بسكويت العشر دقائق بهذا الإسم لأنه لا يستغرق سوي عشر دقائق عند خبزه وأيضا طريقة عمله وتشكيله بسيطة جدا وسهلة.

مكونات بسكويت العشر دقائق

يعتبر البسكويت من المخبوزات التي نتناولها بشكل كثير جدا وبالتحديد الأطفال يعشقون تناوله دائما فيقومون السيدات بخبزه في البيت، ومن أسهل وأسرع أنواع البسكويت في التحضير هو بسكويت العشر دقائق وغير ذلك فهو يتسم بمذاقه الجميل والشهي ومميز بقرمشة لذيذة وبجانب كل هذا فهو مغذي جدا نتيجة لإحتوائه على مكونات مفيدة لجسم الإنسان.

كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

رشة بسيطة من الملح.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق