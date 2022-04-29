نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي بسكويت ال10 دقائق في العيد بمقادير مظبوطة ودايبة دوب ألذ بسكويت العشر دقائق هتعمليه في المقال التالي
جميع الأشخاص يعشقون ويفضلون تناول البسكويت بجميع أنواعه حيث يوجد له العديد من الأنواع ومنها هو بسكويت النشادر أو بسكويت البرتقال أو بسكويت اليانسون أو بسكويت العشر دقائق وغير ذلك الكثير، فعادة ترغب كل إمرأة في عمل أو في وجود البسكويت دائما في المنزل لأن معظم الأطفال يحبون تناوله في وجبة الإفطار وأحيانا في وجبة العشاء كوجبة خفيفة مثلا، ويسمى بسكويت العشر دقائق بهذا الإسم لأنه لا يستغرق سوي عشر دقائق عند خبزه وأيضا طريقة عمله وتشكيله بسيطة جدا وسهلة.
مكونات بسكويت العشر دقائق
يعتبر البسكويت من المخبوزات التي نتناولها بشكل كثير جدا وبالتحديد الأطفال يعشقون تناوله دائما فيقومون السيدات بخبزه في البيت، ومن أسهل وأسرع أنواع البسكويت في التحضير هو بسكويت العشر دقائق وغير ذلك فهو يتسم بمذاقه الجميل والشهي ومميز بقرمشة لذيذة وبجانب كل هذا فهو مغذي جدا نتيجة لإحتوائه على مكونات مفيدة لجسم الإنسان.
- كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- بيضة واحدة.
- رشة بسيطة من الملح.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
- يتم إحضار بولة عميقة ونضع في هذه البولة بيضة واحدة ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضيف نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم ونحضر مضرب البيض الكهربائي وقومي بتشغيله على أعلى سرعة.
- ونستمر في تشغيل المضرب حتى نتأكد من ذوبان السكر بشكل نهائي ويتم أيضا خفق البيض مع باقي المكونات بطريقة جيدة.
- ثم نحضر طبق ونضع في هذا الطبق كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول جيدا ثم نضيف إلى الدقيق ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ورشة بسيطة من الملح.
- وقومي بتقليب المكونات الجافة مع بعضها وبعد ذلك نضع الخليط الجاف على خليط السكر والزيت ولكن لابد من وضعه بطريقة تدريجية.
- ثم نستمر في عجن كل هذه المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة طرية وفي نفس الوقت تكون متماسكة.
- ونضع غطاء على العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وبعد ذلك يتم تجهيز صينية وندهنها بالزيت أو بالسمنة.
- ونقوم بتشكيل البسكويت بالشكل المرغوب فيه ونضع الصينية في الفرن ونتركها ليكون البسكويت لونه ذهبي.
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