لبشرة براقة.. حضري أقوى الخلطات الطبيعية للتفتيح الفوري وشد الوجه

خلطات طبيعية لتفتيح البشرة، هناك العديد من الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة التي تكون بديلاً لمستحضرات التجميل، مثل كريمات التبيض والخلطات الطبيعية التي تساعد في التبييض الفوري ومع ذلك، يمكن لأي منهم أن يمنحك نتائج مؤقتة لفترة محدودة ولا يمكننا الحصول على النتيجة المرجوة لتفتيح البشرة ليلاً ونهاراً دائماً، ولكن لتحقيق ذلك لا بد من العناية المناسبة بالبشرة بشكل منتظم ومستمر، وإذا كنت ترغب في معرفة بعض العلاجات والخلطات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لتفتيح بشرتك وتجديدها على الفور دون أي أضرار، تابع معنا السطور القادمة لمعرفة المزيد من الوصفات الطبيعية الفعالة.

خلطات طبيعية لتفتيح البشرة

يعد ماسك الليمون من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة التي تساعد على تبييض البشرة ونضارتها، كما أنه يساعد في تقليل ظهور النمش والبقع الداكنة، ويساعد بشكل فوري وأمن في تبيض البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة بالبشرة، لذا تابعوا معنا خلال السطور المكونات التالية:

المكونات

عصير الليمون.

ماء معدني.

جليسرين.

خطوات التحضير

امزج كوباً من المياه المعدنية مع عصير ليمونه وبضع قطرات من الجلسرين.

ثم نضع بخاخ ماء الليمون على الوجه والمناطق الداكنة وسوف يتم تركة لمدة تتراوح بين 10 أو 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء البارد.

يحب تجنب أشعة الشمس المباشرة عند استخدام هذه الوصفة الطبيعية، ولا تستخدم الليمون على المناطق الملتهبة أو المصابة لأنها قد تسبب التهيج.

وصفة الحليب مع العسل

يعد العسل الطبيعي مع الحليب هما مغذيان ومرطبان للعناية ببشرة الوجه، فهو يعمل علي تفتيح البشرة وتبيضها والتخلص من التصبغات الموجودة بها بكل أمان ويسر، بالإضافة إلى التخلص من البقع السوداء والبثور الموجودة بالبشرة، مما يجعل البشرة ناعمة ونضرة، لذا تابعوا معنا المكونات وطريقة التحضير التالية.

المكونات

2 ملعقتان كبيرتان من الحليب البارد.

2 ملعقتان صغيرتان من العسل.

طريقة التحضير: