معجزة ربانية النشا والخميرة لتبييض الوجه والخدود ومن أول استعمال فوري وتحدي

معجزة ربانية النشا والخميرة، يعد من أفضل الكريمات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة وجميع المناطق الحساسة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل الكريم في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث تعمل الخميرة على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم النشا بوصفات أخرى كثيرة منها بالنشا والخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل معجزة ربانية النشا والخميرة الذي يعمل على تبييض وجهك وجسمك كله ومناطق حساسة بجسدك بطريقة لن تصدق وفي خلال نصف ساعة 2022.

مكونات عمل معجزة ربانية النشا والخميرة لبياض وتسمين الوجه

سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والخميرة المعجزة وبمكوناته الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

200 جرام من نشا الذرة.

ملعقة ونصف صغيرة من جل الصبار.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الأعداد والتحضير

سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير النشا والخميرة بخطوات مضمونة وسريعة وهى كالآتي:-

يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع به ملعقة الخميرة البيرة ثم ماء الورد. ثم نضيف إليهم النشا ثم جل الصبار ثم زيت الزيتون. يتم تقليب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة صغيرة. ثم نستمر في التقليب لمدة سبع دقائق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح معجون كريم. يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة من الزجاج وتكون محكمة الفلق. ثم نتركها بداخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة استخدام خلطة النشا والخميرة لبشرة مشرقة وهى كالتالي:-

يتم غسل الوجه جيداً بالماء وصابونة الترطيب.

ثم يتم تنشفة الوجه بمنشفة نظيفة ومعقمة.

يتم توزيع الكريم على الوجه بطريقة متساوية باستخدام الإصبع.

ثم نقوم بالتدليك عكس اتجاه عقارب الساعة للحصول على نتيجة مرضية.

يتم استخدام الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً ولمدة شهر.

فوائد النشا والخميرة علي الوجه

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والخميرة علي البشرة والوجه وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-