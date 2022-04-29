نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أسعار من لابوار على كحك العيد وكافة أصنافها لعام 2022 في المقال التالي

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، كما تحتفل سلسلة محلات لابوار مع عملائها وتقدم لهم أشهي وألذ المخبوزات، يفضل البعض شراء كحك العيد جاهز ولكن يحتار بين العروض التي تقدم من جميع المحلات المشهورة أو الأفران، تقدم لابوار كحك العيد المميز بكافة أصنافها مصنوع بالسمن البلدي الطبيعي، تابعوا الأسعار على جميع كافة المعروضات من لابوار، وسوف نقدم لكم جميع أفرع لابوار بداخل مصر وخارجها لنسهل عليكم التسوق والشراء من خلال متاجرها. أفضل أسعار من لابوار على كحك العيد وكافة أصنافها لعام 2022 كحك سادة 185.00جنيه.

كحك فستق 350.00جنيه.

كحك عجوة 185.00 جنيه.

كحك عجمية 220.00 جنيه.

كحك جوز وملبن 225.00 جنيه.

كحك سادة ميني 220.00 جنيه.

كحك بالقرفة وعين الجمل ميني 275.00 جنيه.

كحك عين الجمل 285.00 جنيه.

بيتي فور شيكولاتة 240.00 جنيه.

غريبة 240.00 جنيه.

بيتي فور أبيض 240.00 جنيه. أسعار علب كحك العيد من لابوار 2022 علبة بسكويت سادة كبيرة 175.00 جنيه.

علبة بسكويت سادة صغيرة 90.00 جنيه.

علبة بسكويت مشكلة صغيرة 90.00 جنيه.

علبة بسكويت مشكلة كبيرة 175.00 جنيه.

علبة كحك مشكل متوسطة سادة وجوز وملبن 115.00 جنيه.

علبة كحك مشكل كبيرة سادة وجوز وملبن وعجوة 225.00 جنيه.

علبة هدايا كبيرة كحك سادة وكحك عجوة وكحك فستق وكحك جوز وملبن وبيتي فور أبيض وبيتي فور شيكولاتة وبسكويت سادة 1850.00جنيه.

علبة هدايا متوسطة كحك سادة وكحك عجوة وكحك جوز وملبن وبيتي فور أبيض وبيتي فور شيكولاتة وبسكويت شاي 1350.00 جنيه. عناوين أفرع لابوار بالقاهرة الكبري شارع الحجاز ميدان هليوبوليس مصر الجديدة القاهرة.

1 ابراج عثمان احمد عثمان، شارع دولتيان متفرع من ش شبرا أسفل مجموعة دجلة للاستثمار معمار المرشدى أغاخان.

2 شارع المصانع أمام قسم شرطة البساتين.

26 شارع يوليو، أمام محطة بنزين مصر للبترول الزمالك.

داخل ذا سبوت مول الدور الارضى القاهرة الجديدة.

شارع التسعين، قريب من ميتينج بوينت مول القاهرة الجديدة.

طريق مصر حلوان الزراعى، بجوار حلوانى ساليه سوكريه المعادى .

الطريق الدائرى, مدينة المعراج داخل معادى سيتى سنتر بوابة 2، محل 17 المعادى.

أبراج بدر الطريق الدائرى المعادى.

لقطعة د طريق الزهراء الرئيسى، الشطر الاول,داخل ريحانة ريزيدنس الدور الارضى المعاد.

لقطعة د طريق الزهراء الرئيسى، الشطر الاول,داخل ريحانة ريزيدنس الدور الارضى المعاد. عمارات الشرطة ش 233، بجوار معرض راديوشاك مصر المعادى.

7 شارع وادى النيل تقاطع بجوار سفارة بوركينا فاسو المعادى.

9 شارع أمام عبد الرحيم قويدر المعادى.

الطريق الدائري، الهضبة الوسطى، داخل محطة بنزبن وطنية المقطم.

9 شارع بجوار كنتاكى المقطم. عناوين فروع لابوار في الجيزة شارع ابن أرحب امام تريانون الجيزة.

شارع نادى الصيد,داخل نادى الصيد الدقى.

ش مصدق,امام هارديز الدقى.

أبراج الامريكية المحور المركزى ميدان الحصرى,داخل مركز هنيدة التجارى السادس من أكتوبر.

شارع الشباب داخل اكزت 14 مول الدور الارضى السادس من اكتوبر.

التوسعات الشمالية داخل نادى الصيد المصرى السادس من اكتوبر.

شارع النيل بجوار راديوشاك مصر العجوزة.

شارع سوريا أمام مترو ماركت المهندسين.

شارع لبنان المهندسين.

شارع البطل احمد عبد العزيز، متفرع من ش جامعة الدول العربية، بجوار سيراميكا كليوباترا جروب المهندسين.

شارع الهرم الهرم.

شارع الهرم، بجوار بيتزا كينج.

شارع الهرم بجوار مسجد السلام. عناوين فروع لابوار في الإسكندرية طريق الجيش داخل مكتبة الاسكندرية الشاطبى.

طريق الجيش بجوار مطعم مؤمن ستانلى.

أ شارع البرت الاول متفرع من ش فوزى معاذ برج القصر بجوار فودافون مصر سموحة.

37 ميدان فيكتور عمانويل بجوار بنك عودة سموحة. عمر شويل - جدة أفضل أسعار من لابوار على كحك العيد وكافة أصنافها لعام 2022 - ثقفني

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