لون رائع وجذاب.. اصبغي شعرك بالكركدية باللون الأحمر العنابي منزلياً

صبغ الشعر بالكركديه باللون العنابي من الألوان التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، نظراً لأنه من الألوان الجذابة والمميزة التي تجعلك في شكل جديد مختلف عن قبل، ولكن من المعروف أن الصبغات تسبب الكثير من الأضرار بالشعر وتجعله يتساقط ويصبح جاف، لذلك تجدهم يفضلون الوصفات الطبيعية للحفاظ على شعرهم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالكركديه للحصول على اللون العنابي.

صبغ الشعر بالكركديه باللون العنابي

يمكنك معرفة طريقة صبغ الشعر بالكركديه باللون العنابي من خلال الآتي، حيث يتبع صبغة المنزل العديد من الفتيات نظراً لأنها طبيعية وأمنة على الشعر وغير مضرة، بعيداً عن صبغات صالون التجميل التي تحتوي على مكونات كيميائية ضارة قد تضر بالشعر وتجعله يتساقط وتؤدي لتقصفه وعدم نموه.

المكونات

كوب من أوراق الكركديه.

ملعقتين من الجيلاتين.

معلقتين من الحناء.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

كوبين من الماء المغلي.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة صبغ الشعر بالكركديه باللون العنابي من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به كوبين من الماء الساخن مع كوب من الكركديه، ومن الضروري تركه لمدة ربع ساعة، ثم يتم تصفيته .

يتم إضافة الجيلاتين على الكركديه ونقلبهم جيداً ويترك لمدة 5 دقائق، ومن ثم نقوم بإضافة الكاكاو والحنة ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس.

يتم تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء ونبدأ بوضع الخليط من الجذور وطولاً إلى الأطراف.

يغطي بقبعة الاستحمام أو بكيس بلاستيك.

تترك الصبغة على الشعر لمدة ساعتين

يتم وضع كوب من الكركديه على الشعر من أجل تثبيت الصبغة.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو جيداً.

يمكنك تكرار هذه الوصفة باستمرار للحصول على اللون المطلوب.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل صبغ الشعر بالكركديه باللون العنابي، وتتميز هذه الوصفة بأنها تساعد على تنعيم الشعر والتخلص من القشرة، بالإضافة إلى أنها تعطي لون مميز دون أن تسبب أي ضرر بالشعر، وبذلك تقوم باستمرار باستخدامها دون الحاجة إلى شراء الصبغة الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تسبب التلف والتساقط للشعر.