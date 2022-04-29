اصنعي سيروم طبيعي في منزلك بمكونات طبيعية لتحفيز الكولاجين في البشرة

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سيروم طبيعي لكافه أنواع البشرة، أصبح السيروم اليوم من أفضل مرطبات البشرة وأكثر نضارة، بالإضافة لما لديه العديد من الفوائد المهمة للبشرة، لذلك عليك أن تكوني حريصة في استخدام السيروم باستمرار للحصول على بشرة جذابة ولامعة، ويعد الاهتمام بالبشرة يساعدها على البقاء منتعشة ورطبة وناعمة في جميع الأوقات، وصار السيروم هو الحل الأمثل لجميع البشرة المختلفة، لذا تابعوا معنا خلال السطور القادمة لنتعرف على علي طريقة تحضير سيروم طبيعي لكافه أنواع البشرة.
سيروم طبيعي لكافة أنواع البشرة
الآن نتعرف معاً خلال موقعنا علي مكونات وطريقة تحضير عمل السيروم الطبيعي في المنزل، دون استعمال أي مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، والجدير بالذكر أن السيروم يباع في المحلات التجارية أو محلات مستحضرات التجميل بأسعار باهظة ولا يقدر الكثير على شرائه من المحلات، فيسعوا لمعرفة مكوناته وتحضيره في المنزل بكل سهوله دون شرائه من الخارج، وتكون المكونات علي النحو التالي:
المكونات
- 2 ملعقتان كبيرتان من جل الالوفيرا.
- كما يمكن وضع 2 ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجوبا.
- نضع نفس الكمية من زيت الزيتون.
- ونسبة من زيت فيتامين ه.
طريقة التحضير
- امزج ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا مع الكمية المحددة أعلي من جل الصبار والقليل من فيتامين هـ.
- ثم يجب خلط المكونات جيداً حتى تحصل على مكون كريمية، توضع في برطمان وتخزن في الثلاجة.
- فقد يتم تنظيف البشرة وتجفيفها ووضع السيروم على البشرة كل يوم قبل النوم للحصول على بشرة مثالية.
فوائد السيروم للبشرة
- يعد السيروم مفيد جداً للبشرة، حيث يخلق طبقة عازلة على الجلد، يحميها من جميع العوامل الجوية وبالتالي يبطئ من علامات الشيخوخة.
- كما يستبدل البشرة بكل العناصر التي تحتاجها.
- يقي البشرة من التعب والإرهاق.
- كما يقي البشرة من الحساسية التي تسببها بعض منتجات البشرة.
- قد يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.
- يساعد على ترطيب البشرة وحماية نضارتها وشبابها.
- يساعد في علاج حب الشباب في سن المراهقة.
- يحسن ملمس البشرة، ويجعلها ناعمة ونضرة.
- يساعد على تبييض البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية أو الغمقان.
- يعمل على معالجة مشكلة المسام الكبيرة.
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