انت الان تتابع خبر بعد الهجوم عليه من محمد عبده تسريب صوتي لطلال مداح يزلزل المواقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً للفنان السعودي الراحل ​طلال مداح بعد ست سنوات من دخوله المجال الفني، حيث سأله المذيع​ خلال احدى مقابلاته عن رصيده في البنك، ليأتي جوابه "رصيدي بالملايين ولكن ليس ريالات"، مؤكدا ان رصيده الحقيقي هو حب الجمهور له وقال: "أنا أعتبر أن هذا أحسن رصيد وأكبر وأفيد رصيد".

وعندما أصرّ المذيع على معرفة رصيد مداح، أكد أنه لا يحمل في جيبه أي ريال: "ما في الا الستر"، وهو لا يمتلك أموالاً في البنوك، او في خزنة المنزل.

وجاء هذا الإهتمام الكبير بمقابلات وتصريحات طلال مداح، واسترجاعها من قبل الجمهور، بعد حديث الفنان محمد عبده حول ثروته، ورأيه بمداح وابو بكر سالم خلال حلوله ضيفا على برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني.

حيث قال عبده في سؤال حول مقدار ثروته: "إنها قد تفوق 11 مليار، اشارة منه عن عدد أبنائه ال11، مؤكدا: "هذول هم ثروتي"، ورأى المتابعون انه استلهم اجابته من حديث طلال مداح، بالاضافة الى الخطا الذي وقع فيه محمد عبده أثناء الحديث عن طلال مداح وابو بكر سالم، حيث وصف كلامه بالمسيء، ما عرضه للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور وبعض الكتّاب والنجوم الذين اعتبروا ان فنان العرب مصاب بعقدة من طلال مداح وانه يغار حتى من الجثث.

ومن بين المشاهير الذين انتقدوا تصريحات محمد عبده: الأكاديمي السعودي تركي الحمد الذي اكد على نجومية الفنانين الراحلين، مشيرا انه كان على عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديرا لهما، أما الإعلامي السعودي الرياضي محمد الشيخ أكد ان الأغنية التي ادعى محمد عبده انها مسروقة ما زالت في وجدان السعوديين الى الآن.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في البرنامج، ان طلال مداح وأبوبكر سالم، تركا إرثا غزليا وليس وطنيا، مشيرا على ان أغنية "يا بلادي واصلي"، وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة، اما أغنية "وطني الحبيب"، اشار عبده انها مسروقةنظ ودلل على ذلك بمقارنتها مع أغنية أخرى.