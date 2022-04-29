طريقة عمل بيتيفور العيد في البيت بالخطوات بقوام هش وطعم خيالي

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طريقة عمل بيتيفور العيد ، سيدتى ست البيت الشاطرة، إذا كنت تبحثين عن طريقة عمل البيتيفور الأصلية، في خطوات بسيطة، وسهلة، تأكدي أنك في خلال هذا المقال ستحصلين على أفضل الطرق التي ستجعلك تحضرينه بجودة أقوى وأفضل من جودة المحلات، وبشكل يليق بكِ، يمكنك تقديمه لجميع أفراد أسرتك لإدخال مظاهر البهجة والسعادة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأيضًا يمكنك تقديمه لجميع أفراد أسرتك بكل تأكيد، تأكدي أنك تعتمدين تلك الوصفة في كل مرة تحضرين فيها البيتفور في الأعياد والمناسبات. طريقة عمل بيتيفور العيد المكونات كوب من الدقيق.

معيار كوب إلا ربع من الزبدة الطرية.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة كاملة. طريقة التحضير احضري وعاء عميق اخفقي السكر + والزبدة بالمضرب الكهربائي إلى أن يصبح القوام كريمي وناعم.

أضيفي البيض + الفانيليا واستمري في الخفق حتى تحصلين على قوام متجانس.

اضيفي الدقيق بالتدريج واخلطي المكونات باليد حتى تصبح بقوام واحد.

شكلي العجين في كيس الحلواني في الصينية وادخليها الفرن الساخن مسبقًا.

اتركيه لمدة 12 دقيقة حتى تمام النضج، ثم شكليه بالشيكولاتة والمربى. الوصفة الثانية: طريقة عمل البيتيفور السهل المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من السمن أو الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

عدد 2 بيضة أحمر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

رشة من الملح. طريقة التحضير اخلطي الدقيق + الملح + البيكنج بودر في وعاء عميق واتركيه جانبًا.

أضيفي الزبدة في وعاء عميق ثم اخفقي جيدًا.

اسكبي السكر بالتدريج مع الخفق المستمر حتى يتغير لونها للون الأبيض الفاتح.

أضيفي البيض والفانيليا مع الخفق مرة أخرى ثم اسكبي الدقيق بالتدريج حتى تتشكل لديك عجين طري ومتجانس.

ضعي الكاكاو مع ملعقتان من الزيت واتركيها جانبًا.

قسمي العجين قسمين القسم الأول اتركيه كما هو والقسم الثاني أضيفي له الكاكاو وامزجي جيدًا.

ضعي العجين باللون الأبيض في كيس حلواني وعجين الكاكاو في كيس آخر.

شكل البيتي فور بالأشكال الذي ترغبينه في الصينية ثم ادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح ناضج باللون الذهبي.

بعد اخراج الصينية من الفرن، اتركيه حتى يبرد ثم شكليه وزينيه بالشوكولاتة والمربى حسب رغبتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتيفور العيد في البيت بالخطوات بقوام هش وطعم خيالي - ثقفني

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