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تعرفي على طريقة تحضير كريم فيري آند لفلي والجليسرين في المنزل، حيث يعد كريم فير آند لافلي هو أحد أشهر الكريمات في عالم التجميل والتفتيح، ولكن هناك بعض الأنواع المتوفرة في السوق والتي تكون مغشوشة وتضر بصحة الجلد والبشرة ولذلك من الأفضل تحضير وصفة كريم آند لفلي مع كريم الجلسرين الطبي في البيت بوصفة مضمونة ومكونات طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية ضارة، وهذا هو موضوع مقالنا اليوم. طريقة عمل كريم فيري آند لفلي والجليسرين في المنزل المكونات:- ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من كريم فيري. طريقة التحضير:- أحضري وعاء بلاستيكي وقومي بوضع المكونات كلها بداخله وقلبيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك قومي بتقشير جلدك أولًا قبل وضع الخليط عليه بوصفة السكر وزيت الزيتون وعصير الليمون حتى يسهل فرك الخليط عليها وتكون مسام البشرة مفتوحة.

ثم قومي بتدليك وجهك بالكريم الذي قمتي بتحضيره واتركيه على على بشرتك لمدة ربع ساعة على الأقل بحيث يجف تمامًا.

افركي الخليط من على بشرتك ثم قومي بغسله بالماء الفاتر وجففي بشرتك ثم قومي بتمرير قطعة من الثلج عليها حتى تنغلق مسام البشرة.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتائج المطلوبة. استخدامات كريم فير آند لفلي يمكنك استخدام كريم فير آند لافلي في تفتيح لون البشرة وتنقيتها من أي أتربة وشوائب وتنظيفها من الجلد الميت.

كما يمكن استخدامه في القضاء على بقع البشرة السوداء والتخلص من الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة مثل الأكزيما والصدفية وحبوب الشباب.

يساهم الكريم في تفتيح البشرة والتخلص من الالتهابات التي تصيبها بفعل أشعة الشمس الحارقة.

يعمل على تفتيح المناطق الداكنة وتنعيم الركبة والكوع ومنطقة العانة وتحت الإبطين. فوائد الجلسرين للبشرة يعمل الجلسرين على إزالة طبقة الجلد الخارجية التي تحمي الجلد من العوامل البيئية وأشعة الشمس.

يجعل الجلد رطب وأكثر مرونة حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المرطبة.

يشفي الجلد من الجروح ويسرّع من عملية إلتئامها. عمر شويل - جدة ملكه في العيد. كريم فيري آند لفلي والجليسرين العجيبة معجزة لتبييض بشرتك قبل العيد نتيجة خيالية - ثقفني

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