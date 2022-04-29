نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيبقي حرير.. اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد مثل الكوافير بدون مواد كيماوية في المقال التالي

إليكم أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد، حيث تعاني بعض السيدات من مشكلة خشونة شعرهن ومن مشاكله التي لا حصر لها، وهناك طرق كثيرة لفرد الشعر إما من خلال مصففات الشعر الحرارية ومكواة فرد الشعر أو أي طريقة لفرد الشعر وهذا يؤثر بشكل سلبي على الشعر بالإضافة إلى ما تفعله صبغات الشعر بالشعر وبسبب العوامل البيئية ونقص التغذية والكثير من العوامل التي تضر بصحة الشعر، ولذلك نقدم بعض الوصفات التي تعالج كل ما يُعاني منه الشعر طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالخميرة مكونات الوصفة:- كيس خميرة فورية.

حبة بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من كل من خل التفاح ونشا الذرة. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط كل المكونات السابقة مع بعضها جيدًا في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا ثم اتركي الخلطة تختمر لمدة ربع ساعة.

اشطفي شعرك وقسميه إلى أربع أو خمس أقسام ثم قومي بتطبيق الخليط عليها بشكل متساوي وبطبقة كثيفة على كل جزء من أجزا شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة بعد أن تقومي بلفّه وتغطيته بغطاء رأس حراري ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء والشامبو صففيه مباشرة بعد غسله. وصفة النشا لفرد الشعر الخشن مكونات عمل الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط كل من المكونات السابقة مع بعضها جيدًا (النشا – زيت الذرة – العسل) وقلبيهم جيدًا حتى تتحول إلى عجينة لينة.

نظفي شعرك أولًا من خلال غسله بماء دافئ وشامبو حتى تزيلي أي كريمات أو زيوت موضوعة عليه ويصبح نقي تمامًا.

بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى أربعة أقسام وضعي على كل قسم جزء متساوي من الخليط عليه بطبقة كبيرة وكثيفة ثم قومي بتصفيف شعرك ورفعه على شكل كعكة.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو بونيه حرارية حتى تحافظي على درجة حرارة الرأس دافئة حتى تنفتح مسام الرأس.

واتركيه عليها لمدة تصل إلى ساعتين وربما أكثر ثم قومي بشطف شعرك وخلصيه من الخليط. عمر شويل - جدة شعرك هيبقي حرير.. اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد مثل الكوافير بدون مواد كيماوية - ثقفني

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