نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة في البيت مثل الحلواني على أصولها بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكنافة من أشهر وألذ الحلويات الشرقية والتي تتكون من مكونات رائعة ولذيذة للغاية، وهي من الحلويات المرتبطة بشهر رمضان والتي يقدم على مائد الشهر الكريم باستمرار، وهي مشهورة جداً في الوطن العربي كله وتتمتع بطعم رائع للغاية وخطير جداً لا يقاوم، وهناك الكثير من الوصفات المختلفة التي يمكن تحضير الكنافة في البيت بها، ومنها الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمانجو، والكنافة المبرومة، وإليكم في هذا المقال نوافيكم طريقة عمل الكنافة في البيت على اصولها.

طريقة عمل الكنافة في البيت

الكنافة واحدة من الوصفات ذات الطعم الرائع للغاية، والتي يحبها الكبار والصغار ويحرصون على تناولها في الأوقات المختلفة، فالحلويات بشكل عام محببة للغاية من الجميع وتقوم بمد الجسم بالسعرات الحرارية والطاقة التي تحتاج لها، وهي من حلوى رمضان التي تمنح الجسم الطاقة وتعوضه عن نسبة السكريات التي يفقدها خلال ساعات الصيام، وبالرغم من تعلق الجميع بالكنافة إلا أن البعض يقومون بشرائها من المحلات المخصصة في تحضيرها، وهذا يعتبر أمراً مكلفاً للغاية.

مكونات الكنافة

كيلو كنافة.

كوب سمن سايحة.

ربع كوب سكر مطحون.

مكونات حشو الكنافة

2 كوب لبن.

علبة قشطة بلدي.

2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه.

3 ملاعق كبيرة نشا.

فانيليا.

كوبين شربات

طريقة تحضير الكنافة

في البداية نقوم بعمل الحشو، نأخذ مقدار من اللبن ونقلب فيها النشا والفانيليا وبودر الكريم شانتيه، ونضع المزيج في قدر ويرفع على النار ونضيف باقي مقدار اللبن، ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط سميك قليلاً، يرفع الخليط من على النار ونضيف القشطة البلدي ونقلب، ويترك الخليط جانباً ليبرد.

نحضر طبق كبير ونضع فيه الكنافة وعليها السمن والسكر وتقلب المكونات معاً جيداً.

في صينية مدهونة بالسمن نضع نصف كمية الكنافة مع الضغط الجيد عليها، ثم نسكب القشطة ونوزع بعد ذلك باقي الكنافة برفق بأطراف الأصابع.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تتحمر من الجوانب، ثم نشعل الشواية حتى تتحمر من الوجه، وتخرج الكنافة وتسقى بالشربات البارد على الفور.

تقطع الكنافة بعد أن تبرد قليلاً وتقدم بالهناء والشفاء.

مع حلول شهر رمضان الكريم تسعى الكثير من الأمهات إلى معرفة طريقة عمل الكنافة في البيت مثل الحلواني وذلك لتقديمها إلى الصغار والكبار في شهر رمضان الكريم خاصة وأنها من الحلويات الشرقيه الشهيرة التي ترتبط بعادات شهر رمضان لذا يجب على الأمهات معرفة الطريقة الصحيحة التي من خلالها يمكن عمل الكنافة في البيت.

تعد الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي تنشر في الدول العربية خاصة في شهر رمضان الكريم، وتحظي الكنافة بمذاق رائع ولذيذ خاصة أنه يمكن اعدادها بالعديد من الأطعمة مثل الكنافة بالمانجا والكنافة بالقشطة وغيرها من الأطعمة لذا تبجث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الكنافة في البيت مثل الحلواني وهو ما تم طرحه في السطور القليلة السابقة.

يوجد العديد من الطرق التي يمكن أن تقوم بها الأمهات لعمل الكنافة وأشهر تلك الطرق هي الكنافة بالقشطة حيث تسعى الأمهات إلى معرفة الطريقة الصحيحة لعمل الكنافة بالقشطة في البيت لكي تخرج مثل الحلواني حيث تتمتع بمذاق لذيذ يجعل الكثير من أفراد الأسرة يسعون إلى تناولها بعد الفطار خاصة وأنها من أهم الحلويات الشرقية المنتشرة في شهر رمضان الكريم.

تعتبر الحلويات الشرقية من أهم الحلويات المنتشرة في الوطن العربي والتي تلقى إقبالا الكثير من عشاق الحلويات ويأتي على رأس تلك الحلويات الكنافة خاصة في شهر رمضان الكريم حيث ارتبطت منذ القدم بهذا الشهر الفضيل لذا تبحث الأمهات عن طريقة عمل الكنافة على طريقة الحلواني في المنزل كما تبحث الأمهات عن طريقة عمل شربات الكنافة في المنزل لكي يضفي على الكنافة مذاق رائع.