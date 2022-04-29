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يعاني كثير من الفتيات من الشعر الخشن المجعد على الرغم من استخدامهم منتجات تنعيم الشعر ويعتبر الشعر المقصف والمجعد غير مألوف عند الفتيات الهنديات، وتتميز البنات الهنديات بالشعر الناعم الحرير والطويل حيث إنهم يعتنوا بشعورهم باستمرار ويقومون بعمل خلطات بمكونات طبيعية تعمل على تغذية شعرهم وتنعيمه وتعمل على زيادة طوله ولمعانه وتقوية بصيلاته، يبحث كثير منكم عن وصفات تنعيم الشعر، إليكم طريقة عمل وصفات فرد الشعر. مكونات عمل وصفة العسل وجوز الهند لفرد الشعر ملعقتان طعام كبيرتان من عسل النحل

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

كوبين من زيت جوز الهند طريقة عمل وصفة العسل وجوز الهند لفرد الشعر نحضر وعاء عميق ونضع به زيت جوز الهند ثم نضيف إليه العسل وماء الورد وعصير الليمون ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

بعد ذلك نبدأ في وضع الخليط على الشعر ونقوم بتدليك فروة الشعر حتى يصل إلى الأطراف.

ثم نترك الخليط على فروة الشعر لمدة خمس عشرة دقيقة.

بعد ذلك نشطف الشعر بالماء جيدا ونتركه حتى يجف بدون تمشيطه. مكونات عمل وصفة الصبار لفرد الشعر ملعقتان كبيرتان من الماء

ملعقتان كبيرتان من هلام الصبار الطازج. طريقة عمل وصفة الصبار لفرد الشعر أولا نقوم باستخلاص هلام الصبار من ورق الصبار من خلال قطع ورق الصبار إلى قطع واستخلاصه منها.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به هلام الصبار مع تقليبه حتى يصبح قوامه ناعم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء إليه مع تقليب الخليط جيدا.

ثم نحضر بخاخة ونضع بها الخليط ونرجه جيدا قبل استعماله.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المناسب ونتركه حتى يجف تماما، ثم نقوم برش الشعر بخليط الصبار.

يفضل تكرار هذه الخلطة أربع مرات أسبوعيا. فوائد الوصفات الهندية للشعر تعمل على تعزيز نمو الشعر وصحته.

تحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تحفيز بصيلات الشعر بفاعلية ليمنع تساقط الشعر.

تعتبر مهمة للغاية للفتيات الصغيرة حيث إنها تصل لفروة الرأس وتمدها بالفوائد. عمر شويل - جدة وصفات هندية طبيعية قوية لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات طبيعية بسيطة - ثقفني

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