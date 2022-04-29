وصفة بولة الرز بالفراخ مع الكزبرة والليمون.. اعرفي ازاي تعمليها بسهولة وسرعة

بولة الرز بالفراخ مع الكزبرة والليمون من أحلى الأكلات اللي ممكن تستفيدي بيها من أكل يوم بيبقى عننا بواقي أكل بيتركنوا في التلاجة، واوقات كتير بيفضلوا في التلاجة لحد ما يبوظوا ويترموا، طيب ازاي تستفيدي بيهم وتعملي منهم أكلات جديدة؟ وازاي كمان تبقى الاكلة دي مكتملة العناصر الغذائية ولذيذة؟.. احنا جبنالك الحل، في المقال ده هنقولك ازاي تعملي منه أكلة لذيذة وسريعة جدا جدا في خطوة واحدة بس.. اعرفي وصفة بولة الرز بالفراخ مع الكزبرة والليمون

خفيفة وسريعة ولذيذة.. وصفة بولة الرز بالفراخ مع الكزبرة والليمون

الكميات في الوصفة دي انتي اللي بتتحكمي فيها، يعني تقدري تزودي وتقللي حسب كمية بواقي كميات الأكل الموجودة في البيت عندك

المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير الوصفة:

اي كمية أرز متبقية عندك “طبق مثلا”.

نص كوباية فراخ مستوية متقطعة شرايح.

كوباية من الخضار المشوي المشكل “حسب اختيارك”.

معلقتين زبادي.

معلقتين بقدونس فريش متقطع.

ليمونة متقطعة شرايح.

طريقة التحضير:

مفيش طريقة تحضير أسهل من كده! حطي كل المكوات على بعض وقلبيهم كويس مع رشة فلفل أسود خفيفة وأوريجانو وكوباية عصير، وبكده تكوني عملتي أحسن إعادة تدوير لبقايا الأكل لإن الغضافات اللي حطيناها عملت زي إعادة إحياء للنكهات مرة تانية، وبالهنا والشفا.

والجميل في الطريقة دي كمان انها مناسبة جدا انك تاخديها معاكي الشغل في علبة مظثحكمة الغلق مثلا وممكن كمان تحطيها لولادك في شنطة المدرسة بديل لـ اللانش بوكس.

شوفي معانا هنا فيديو للخطوات: