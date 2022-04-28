لعرايس العيد.. اقوي كريم طبيعي لتبيض الجسم والوجه والأماكن الغامقة من أول استعمال لن تصدقي النتيجة

اقوي كريم طبيعي لتبيض الجسم والوجه حيث أن تبيض بشرة الجسم أمر ضروري، فتخجل الأنثى بصفة عامة من وجود أماكن داكنة واسمرار في أي منطقة بالجسم، وتعتبر الأماكن الداكنة من أكثر المناطق التي يكثر فيها الغمقان والبقع السمراء، لهذا يتم البحث دائما عن طرق فعالة ومضمونة من أجل تفتيح البشرة والجسم بالكامل دون دفع مبالغ كثيرة في عيادات الجلدية.

اقوي كريم طبيعي لتبيض الجسم والوجه

يمكن الاعتماد على تلك الوصفة في الحصول على بشرة صافية خالية من العيوب وموحدة اللون، حيث تبييض الأماكن الغامقة الموجودة في الجسم من خلال الوصفة التالية:

عبوة كاملة من سودو كريم من الصيدلية.

نصف كوب من بودرة جونسون للأطفال.

ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

مكعب مسك ابيض.

ربع كوب جلسرين.

6 كبسولات من فيتامين هـ.

طريقة تحضير واستخدام اقوي كريم طبيعي لتبيض الجسم كله

يتم طحن مكعب المسك جيدا في الكبة الكهربائية.

يتم فتح كبسولات فيتامين هـ.

ثم يتم إضافة كل المكونات في طبق عميق، ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة المسك وكبسولات فيتامين هـ لباقي المكونات، ونقلبهم حتى تمام التجانس.

ثم نترك الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة لوقت الاستخدام في علبة محكمة الغلق.

نحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة لوقت الاستخدام في علبة محكمة الغلق. عند الاستخدام نقوم بغسل الجسم وشطفه بالماء جيدا ونجففه.

ثم نقوم بدهن هذا الخليط على الأماكن الداكنة والغامقة في الجسم.

يعمل هذا الخليط على تفتيح لون البشرة والجسم بالكامل.

يفضل استخدام هذا الخليط للأماكن الغامقة وتحت الإبط وللركب والأكواع ومنطقة السرة والظهر.

هذا الخليط يقوم بترطيب الجسم ومنع حدوث أي تشققات وخشونة في الجسم.

يعتبر هذا الخليط من أفضل الوصفات الممتازة في تعطير رائحة الجسم لمدة 48 ساعة.

نصائح لتبيض الجسم والأماكن الغامقة

يوجد بعض النصائح الهامة والمفيدة للحصول على درجة لون وجسم جميلة وصافية، حيث تتمثل تلك النصائح فيما يلي: