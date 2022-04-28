نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسمين الوجه ونفخ الخدود طبيعياً بملعقة خميرة وزبادي أحصلي على وجه ممتلئ بدون ضرر في المقال التالي
تعاني البعض من الفتيات من مشكلة نحافة الوجه وتسبب لهم هذه المشكلة العديد من الإحراج وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول التي تعمل على معالجة الوجه النحيف، وتلجأ الغالبية من الفتيات إلى إستخدام الحلول الأكثر إنتشارا وهي اللجوء إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام البوتكس والفيلر وتعتبر هذه الإستخدامات من الإستخدامات التي يتم عملها بإستخدام الحقن تحت الجلد وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تؤثر على جلد البشرة مع مرور الوقت وتسبب لها ترهلات وتجاعيد كثيرة، وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم كبديل لهذه الإستخدامات الضارة مثل إستخدام مكون الخميرة السحري.
مكونات عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه
- أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة مع ملعقتان كبيرتان من الزبادي وقومي بخلط الزبادي مع الخميرة جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وأخلطى هذه الوصفة جيدا.
- ثم عليكي بغسل بشرتك بالماء البارد وبالغسول المناسب لنوع بشرتك وقومي بتجفيفها جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة هذه الوصفة على بشرتك وفي مناطق الخدود.
- أتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة ساعة حتى تجف وتمتص هذه البشرة الوصفة الموضوعة عليها.
- بعد ذلك قومي بغرك هذه الوصفة من على بشرتك جيدا وبعد عملية فرك هذه الوصفة قومي بغسلها بالماء البارد جيدا للتخلص من الوصفة الموضوعة عليها تماما.
- بعد ذلك تلاحظي النعومة الغائقة التي تحلمين بها وبتكرار هذه الوصفة يوميا سوف تحصلين على وجه منفوخ وسمين وخدود سمينة.
- وخلال عشرة أيام فقط سوف تلاحظين النتيجة المبهرة التي تحلمين الوصول إليها، وتجعلكي هذه الوصفة الطبيعية أن تستغني عن أي وصفات أخرى أو إستخدامات أخرى تسبب ضرر للبشرة لذلك علينا بالإتجاة إلى إستخدام الوصفات الطبيعية الجبارة.
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