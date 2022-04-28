تسمين الوجه ونفخ الخدود طبيعياً بملعقة خميرة وزبادي أحصلي على وجه ممتلئ بدون ضرر

تعاني البعض من الفتيات من مشكلة نحافة الوجه وتسبب لهم هذه المشكلة العديد من الإحراج وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول التي تعمل على معالجة الوجه النحيف، وتلجأ الغالبية من الفتيات إلى إستخدام الحلول الأكثر إنتشارا وهي اللجوء إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام البوتكس والفيلر وتعتبر هذه الإستخدامات من الإستخدامات التي يتم عملها بإستخدام الحقن تحت الجلد وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تؤثر على جلد البشرة مع مرور الوقت وتسبب لها ترهلات وتجاعيد كثيرة، وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم كبديل لهذه الإستخدامات الضارة مثل إستخدام مكون الخميرة السحري.

مكونات عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه