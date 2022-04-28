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يعد كريم نيفيا والليمون من كريمات التفتيح الساحرة، والتى لها مفعول كبير فى مجال التفتيح ويعطي نتائج رائعة وذلك لما يحتوى عليه من مكونات مفيدة جداً للبشرة، فهو يحتوي على الليمون واللبن البودرة واللذان أثبتا فاعليتهما فى مجال التفتيح، ولليمون نتائج مذهلة لأنه يتكون من فيتامين سي الذى يعمل على تفتيح البشرة بشكل آمن وفعال، والكثير من السيدات والبنات دائماً يبحثون عن الوصفات الجديدة لتفتيح البشرة وجعلها مضيئة ومتألقة وخاصة فى المناسبات والأفراح لكى يظهروا بظهر جميل، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام كريم نيفيا والليمون الساحر بالتفصيل. مكونات كريم نيفيا والليمون يحتوى كريم نيفيا والليمون على بعض المكونات البسيطة والتى سوف تعطيكي نتائج مبهرة فى تفتيح البشرة وهى كالتالي: ١/٢ علبة من كريم نيفيا الزرقاء الحجم الوسط.

٢ ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من كريم فير آند لفلي. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل كريم نيفيا والليمون سهلة جداً ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار طبق مناسب ونفرغ به نصف علبة من كريم نيفا الزرقاء الحجم الوسط. ونضيف عليها ملعقتين من اللبن البودرة ونخلطهم مع بعض كويس حتى يتداخلوا تماما. بعد ذلك نضيف عليهم نصف ملعقة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من كريم فير آند لفلي ونقلبهم مع بعض كويس حتى تمتزج المكونات مع بعضها تماما. وبهذا يكون الكريم جاهز للإستخدام ونقوم باعادة الكريم ونحتفظ به داخل علبته او يمكنك الاحتفاظ به داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق داخل الثلاجة أو خارجها. الاستخدام يتم وضع الكريم على البشرة فى كل ليلة مساءاً اى يستخدم بالليل فقط وذلك حتى لا تحدث اى نتائج عكسية عند تعرضك للشمس. يتم وضع طبقة سميكة من الكريم زى الماسك على الوجه بعد غسله وتنظيفه جيداً وتجفيفه للتخلص من الأتربة أو أى شوائب به. يترك على البشرة من بالليل حتى الصباح ثم يغسل الوجه بالطريقة العادية وسوف تحصلين على نتيجة رائعة وملحوظة من أول إستخدام وسيعطيكي تفتيح مضاعف. عمر شويل - جدة احصلي على وجه مضئ كالقمر مع كريم نيفيا والليمون الساحر فى تفتيح البشرة - ثقفني

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