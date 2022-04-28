نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الهريسة النبكية السورية على أصولها بالخطوات في المقال التالي
تعد الهريسة النبكية من الحلويات اللذيذة، والتى اشتهرت تقديمها فى سوريا وبلاد الشام وهى عبارة عن خليط من دقيق السميد المزين بالفستق الحلبي ، وهى تشبه كثيراً البسبوسة وتعتبر من الحلويات التى المميزة التى تصلح للمناسبات والعزومات لشكلها الجميل، كما ان الكثيرين يحبونها من الصغار والكبار ويقبلون على تناولها، وأيضاً تقدم فى شهر رمضان كنوع من الحلويات الشهية، كما يعطيها الفستق قيمة غذائية عالية لما له من فوائد متعددة فى الحفاظ على صحة الجسم من الأمراض المختلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير الهريسة النبكية السورية بالتفصيل.
مكونات الهريسة النبكية السورية
تتكون الهريسة النبكية السورية من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة والتى سوف نتعرف عليها فيما يلي:
- ٣ كوب من السميد.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- كوب من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة.
- ١١/٤ كوب من الحليب أو الماء.
- ١/٢ كوب من القطر البارد( الشربات).
- فستق حلبي.
- ٢ كوب من القطر الساخن.
- ١/٤ كوب من السمنة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الهريسة النبكية السورية على أصولها سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج الى وقت فى التخمير وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به السميد ونضيف عليه السكر وربع ملعقة البيكنج صودا ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نضيف عليهم نصف كوب القطر ونقلب حتى تتداخل المكونات مع بعضها تماما.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب او الماء تدريجياً مع العجن حتى يتجانس الخليط كويس.
- ثم نحضر صينية مقاس ٣٠ وندهنها بالطحينة كويس.
- نسكب الخليط السابق داخل الصينية ونتركها حتى تختمر لمدة ٦ ساعات.
- بعد ذلك نقوم بفرد الفستق الحلبي على وجه الخليط.
- ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة نار من تحت بس.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقطعها ثم ندخلها الفرن مرة أخرى على الرف الأوسط ونتركها لمدة ١٠دقائق.
- نخرجها من الفرن ونسقيها بالقطر الساخن المضاف إليه السمنة.
- نتركها حتى تبرد تماما ثم توضع فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.
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