طريقة عمل الهريسة النبكية السورية على أصولها بالخطوات

تعد الهريسة النبكية من الحلويات اللذيذة، والتى اشتهرت تقديمها فى سوريا وبلاد الشام وهى عبارة عن خليط من دقيق السميد المزين بالفستق الحلبي ، وهى تشبه كثيراً البسبوسة وتعتبر من الحلويات التى المميزة التى تصلح للمناسبات والعزومات لشكلها الجميل، كما ان الكثيرين يحبونها من الصغار والكبار ويقبلون على تناولها، وأيضاً تقدم فى شهر رمضان كنوع من الحلويات الشهية، كما يعطيها الفستق قيمة غذائية عالية لما له من فوائد متعددة فى الحفاظ على صحة الجسم من الأمراض المختلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير الهريسة النبكية السورية بالتفصيل.

مكونات الهريسة النبكية السورية

تتكون الهريسة النبكية السورية من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة والتى سوف نتعرف عليها فيما يلي:

٣ كوب من السميد.

١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة.

١١/٤ كوب من الحليب أو الماء.

١/٢ كوب من القطر البارد( الشربات).

فستق حلبي.

٢ كوب من القطر الساخن.

١/٤ كوب من السمنة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الهريسة النبكية السورية على أصولها سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج الى وقت فى التخمير وهى كمايلي: