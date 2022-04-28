نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور لعيد الفطر المبارك بكل سهولة في المنزل في المقال التالي

من الحلويات الشهية جدا والتي يقبل على تناولها الكبار والصغار هو البيتي فور، ويمكن صنعه سادة أو بالشوكولاتة حسب الرغبة، وهو من الحلويات السهلة التحضير في المنزل، ولكي تصنعيه ناعم مثل المحلات، يجب اتباع نفس المقادير وطريقة التحضير كما سنذكرها لكم في هذا المقال. طريقة عمل البيتي فور في المنزل مكونات البيتي فور: 2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال.

نصف كوب من السكر البودر.

كوب من الزبدة.

2 بيض. طريقة تحضير البيتي فور في المنزل: نحضر وعاء ونضع فيه بشر البرتقال والبيض والفانيليا، ونخفقهم معا جيدا.

نضيف الزبدة ونستمر في الخفق، حتى نحصل على عجين كريمي متماسك.

نضع السكر إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق لكي تمتزج جميع المكونات معا.

نحضر وعاء آخر نضيف فيه الدقيق والبيكنج بودر، ونقلبهم جيدا ونضيف الخليط هذا إلى خليط البيض.

نغطي العجين جيدا بورق ألومونيوم، وتترك لمدة نصف ساعة.

نقوم بتشكيل عجين البيتي فور حسب الرغبة، ونرصه في صينية مغطاة بورق الزبدة.

نضع الصينية في فرن على درجة حرارة متوسطة، حتى يصبح لونه ذهبي.

يزين بالفسدق أو حسب الرغبة، ونلصق كل وحدتين من البيتي فور بالمربى أو الشوكولاتة. طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاتة مكونات البيتي فور بالشوكولاتة: كيلو من الدقيق.

6 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

بيضة.

400 جرام من الزبدة.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب من حبيبات الشوكولاتة.

200 جرام من الشوكولاتة بالحليب. طريقة تحضير بيتي فور الشوكولاتة: نضع الزبدة والبيض في وعاء ونخفقهم جيدا.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح والسكر والكاكاو والفانيليا.

نعجن جميع المكونات معا، حتى نحصل على عجين متماسك.

نقوم بتقطيع العجين بواسطة القطاعات المستخدمة للبيتي فور وترص في صينية بها ورق زبدة.

نضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة مئوية حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.

نذوب الشوكولاتة بالحليب في الميكرويف لمدة دقيقة.

نلصق كل قطعتين من البيتي فور بالشوكولاتة المذابة، ونرصه ويزين بحبيبات الشوكولاتة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور لعيد الفطر المبارك بكل سهولة في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتي فور لعيد الفطر المبارك بكل سهولة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.