طريقة صينية البطاطس بالدجاج بتتبيلة رهيبة بطعم وريحة زمان لازم تجربيها

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طريقة صينية البطاطس بالدجاج تعتبر من أهم الأكلات الرئيسية التي تحرص ست البيت على تحضيرها على مائدة شهر رمضان، ولكن بالطبع تريد أن تقدمها بمذاق مختلف في كل مرة، لذا فكرنا اليوم في تقديم طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج شهية ولذيذة ستنال على إعجاب جميع أفراد أسرتك، وستكون وجبة أساسية لديكِ في قائمة طعامك سواء في شهر رمضان أو في المناسبات الخاصة لكِ، جربي معنا تلك الطرق وستستمتعين بطعمها الشهي واللذيذ، وأيضًا من فوائدها العظيمة التي تحتوي عليها. طريقة صينية البطاطس بالدجاج المكونات دجاجة بوزن 1200 كيلو.

ثمرة من البصل مقطع شرائح صغيرة.

ثلاثة ثمرات من البطاطس المقشرة مقطعة دوائر رفيعة.

ثمرة من الفلفل الأخضر مقطع شرائح.

ثمرتان من الطماطم المقطعة شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معيار ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ثمرة من البصل المبشور.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

عصير ثمرة من الليمون. طريقة التحضير ضعي الملح + الفلفل + الكمون + الثوم المهروس + البصل المبشور + زيت الزيتون + عصير الليمون في وعاء عميق واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم ضعي الدجاج في الخلطة السابقة واتركيها لمدة ساعة على الأقل.

وزعي البصل المقطع شرائح + الفلفل + البطاطس + الطماطم في صينية الفرن مع رش زيت الزيتون عليها بالأعلى.

ثم وضع الدجاج المتبل فوقها، ثم تغطية الصينية بإحكام بورق الألمونيوم.

ادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى تصبح ناضجة تمامًا، ويمكن ان تحتاج من ساعة إلى ساعة وربع.

قبل إخراجها يجب إزالة ورق الالومنيوم من الوجه حتى يتم تحميره جيدًا. طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج منال العالم المكونات دجاج حسب عدد أفراد الأسرة (10 قطع من الدبابيس).

أربعة ثمرات من البصل المقطع شرائح.

معيار أربعة ثمرات من الطماطم مقطعة شرائح.

أربعة ثمرات من الجزر مقطع شرائح.

10 فصوص من الثوم مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من كلًا من الملح، القرفة، الكمون، الكزبرة.

ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ثمرة متوسطة من كلًا من الفلفل الأخضر والأحمر مقطع شرائح.

10 ثمرات من الفلفل الأخضر الحلو.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن.

كوب من الماء. طريقة التحضير قبل التحضير قومي بفتح الفرن حتى يصبح ساخن تمامًا.

احضري وعاء عميق وضعي به الملح + البهارات + الكركم + الكزبرة + القرفة + الكمون + الفلفل الأسود، و امزجي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم ابدئي بوضع الخضروات في الصينية واحرصي على أن يتم توزيعها بشكل متساوي.

غطي الدجاج بالكامل في خليط البهارات، ثم ضعيها فوق الخضروات، وانثري المتبقي من البهارات على الخضار.

احرصي على توزيع الفلفل بين الدجاج بالتساوي واسكبي الماء والزيت معًا على الصينية بالكامل.

غطي الصينية بورق الألمونيوم وقومي بعمل شقوق في الورق ثم ادخليها الفرن الساخن لمدة 60 دقيقة. عمر شويل - جدة طريقة صينية البطاطس بالدجاج بتتبيلة رهيبة بطعم وريحة زمان لازم تجربيها - ثقفني

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