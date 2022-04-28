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تعد حلوى راحة الحجاج من الحلويات الجميلة، والتى ارتبط تقديمها للحجاج بعد عودتهم من موسم الحج أو العمرة، وأيضا تقدم كحلوى لذيذة فى شهر رمضان وهى من الحلويات التى تقدم فى المملكة العربية السعودية وبعد ذلك انتشرت فى الوطن العربي كله، وتعد من الحلويات التى تحتوي على سعرات حرارية عالية لما تحتوى عليه من السكر، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير حلوى راحة الحجاج بالفستق الحلبي بالتفصيل. مكونات حلوى راحة الحجاج بالفستق الحلبي تتكون حلوى راحة الحجاج بالفستق الحلبي من مكونات بسيطة جداً ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: ٢ كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من المستكة.

٣ كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

٢١/٢ كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

١١/٢ كوب من الفستق الحلبي.

رشة من ملح الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل حلوى راحة الحجاج بالفستق الحلبي بسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونضع بها السمنة ونضيف عليها الفستق حتى يتحمص ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً. بعد ذلك نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها السكر ثم نضيف عليه الماء ورشة من ملح الليمون ونتركهم حتى يغلوا مع بعض شوية. ثم نقوم بتذويب كوب النشا مع كوب الماء كويس ثم نضيفهم على الخليط السابق مع التقليب المستمر حتى يثقل قوامهم. بعد ذلك نضيف عليهم كوب السكر المتبقي ونقلبهم على نار هادية لمدة ٤٠ دقيقة. ثم نضيف عليهم المستكة وماء الزهر ونقلب، ثم نضيف عليهم الفستق السابق تحميصه مع الاستمرار فى التقليب. بعد ذلك نقوم بفرد كيس من النايلون السميك وندهنه بالزيت ونسكب فوقه الخليط السابق ونلفه بشكل رول أو أسطواني ونتركه حتى يبرد لمدة ساعتين على الأقل. ثم نحضر صينية ونضع بها شوية من النشا ونزيل الكيس عنها ونضعها فى النشا ونغلفها كويس. بعد ذلك نقوم بتقطيعها الى دوائر متساوية فى الحجم ونرصها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا. كما يمكنكم الاحتفاظ بها داخل علبة محكمة الغلق. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوى راحة الحجاج بالفستق الحلبي فى المنزل بأقل التكاليف - ثقفني

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