نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفات لإزالة الحبوب البشرة الدهنية وتفتحها من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أصحاب البشرة الدهنية عن وصفات لعلاج البشرة الدهنية وتفتحها، حيث تعتبر هي أكثر بشرة تتعرض للمشاكل، كما أنها من أكثرها أيضاً حساسية، وهذا نتيجة لطبيعتها التي تفرز معدلات عالية من الدهون، ومن هنا نلاحظ ظهور الرؤوس السوداء والبثور بالإضافة لحب الشباب ولمعان البشرة المسام الواسعة وغيرها.

وصفات لإزالة الحبوب البشرة الدهنية

إليك أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم في علاج مشاكل البشرة الدهنية فيما يلي:

قناع بياض البيض:

ينصح بهذا القناع لأصحاب البشرة الدهنية، وهذا لأنه غني بفيتامين A؛ لأنه يساعد في التقليل من معدلات إفراز البشرة للدهون؛ لهذا فإليك طريقة تحضيره وكيفية استخدامه فيما يلي:

افصلي بياض بيضة عن الصفا. نظفي البشرة جيداً. افردي البياض على البشرة واتركيه حتى يجف. اغسل الوجه بماء فاتر. يفضل استخدام القناع مرتين في الأسبوع لضمان أحسن نتائج. ومن الممكن أن تضيفي عصير الليمون بمقدار ملعقة للحصول على بشرة صافية ونظيفة وغير لامعة.

وصفة الليمون مع الماء المقطر:

يلعب الليمون دور مهم في علاج البشرة الدهنية، وهذا لأنه يساهم في غلق المسام، وهذا بفضل حمض الستريك، هذا بالإضافة أنه يستخدم كمطهر ويقلل من معدل إفراز الدهون، ويسعى لتحققي التوازن بدرجة الحموضة بالبشرة، لهذا فإليك طريقة استخدام الوصفة فيما يلي:

امزجي نصف ملعقة من الماء المقطر مع ملعقة كبيرة من الليمون. افردي الخليط على البشرة مستخدمة قطنة نظيفة. اترك الخليط لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم اغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر. استخدمي مرطب مناسب للبشرة الدهنية، بحيث يكون خالي من الدهون، وهذا لأن الليمون يعمل على جفاف البشرة بشكل كبير. كرري الوصفة مرة في الأسبوع.

أسباب البشرة الدهنية

قد ترجع لعوامل وراثية.

لطبيعة الطعام المتناول، حيث يحتوي على مقدار عالي من الدهون.

الإجهاد والتعب.

التغيرات الهرمونية التي يشهدها الجسم.

الإكثار من تناول الشوكولاتة.

تناول الأطعمة الحارة.

استخدام التوابل معدل عالي في الطعام.

النوم المتأخر والسهر خلال الليل.

في ختام وصفات لعلاج البشرة الدهنية، عليك أن تعرف أن على الرغم من كثرة المشكلات التي تعاني منها البشرة الدهنية، إلا أنها تتميز عن غيرها بأنها تظل شابة وتتأخر لديها ظهور التجاعيد.