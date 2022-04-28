كريم تفتيح البشرة بالمنزل بمكونات بسيطة لوجه أبيض كالبدر

كريم تفتيح البشرة، هو كريم بسيط ومكوناته بسيطة جداً يتم تحضير في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جداً وغير مكلفة يتكون من مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعطي الوجه نضارة وإشراقة ويزيل التصبغات والبقع الداكنة، كما أنه يزيل الجلد الميتة فهو يحتوي على النشا الذي يعتبر مقشر طبيعي للبشرة ويحمل العديد من الفوائد، فيعد هذا الكريم هو تركيبة فعالة ولها تأثير مذهل في تفتيح البشرة وإزالة الشوائب العالقة بها من ندوب وبقع داكنة وأيضاً البثور السوداء، فهو كريم مفيد ومغذي للبشرة وتظهر نتيجته من أول استخدام، ومن أهم ما يميز هذا الكريم أن مكوناته عبارة عن مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة والهامة للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل بمكونات بسيطة وسهلة جداً وفي متناول الجميع.

مكونات عمل كريم تفتيح البشرة

يتكون كريم التفتيح من مكونات بسيطة وسهلة جداً هي ما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا سوفت المرطب.(أو أي نوع من الكريمات المرطبة المناسبة للبشرة).

ملعقة صغير من الحليب البودر المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ماء ورد لعجن المكونات.

طريقة التحضير

يتم تجهيز كريم تفتيح البشرة بطريقة بسيطة وسهلة بالمنزل هي كما يلي:ـ

في وعاء متوسط الحجم نظيف وجاف نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من كريم نيفا المرطب. ثم نقوم بوضع نصف ملعقة النشا ثم نضيف الحليب البودر. نقلب المكونات بشكل جيد حتي تتجانس مع بعضها البعض ثم نضيف زيت الورد وزيت اللوز الحلو ونمزج المكونات مرة أخرى. ثم نقوم بإضافة حوالي ملعقة كبيرة من ماء الورد ونمزج المكونات حتي نحصل على قوام كريمي ناعم. نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويحفظ الكريم داخل الثلاجة حتي ننتهي من الكمية.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بطريقتين هما كما يلي:ـ

الأولى

نقوم بتنظيف البشرة جيداً ثم ندهن الكريم على الوجه والرقبة واليدين وندلك بحركات دائرية حتي يمتصه الجلد تماماً.

ثم يترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد.

الثانية