بأسرار المحلات.. طريقة عمل بسبوسة الحلواني المكرملة والمرملة بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، مع أننا في شهر الخير والبركة فتكثر الحلويات في هذا الشهر، ومع غلاء الأسعار بدأت جميع النساء بالتفكير في تحضير البسبوسة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، ولكن هناك مشكلة كبيرة تقابل معظم النساء عند تحضير البسبوسة وهي، أنها بعد تسويتها تصبح جافة وغير طرية، وليس مثل المحلات الكبرى، مع العلم أن البسبوسة لها طريقة تسوية خاصة غير باقي الحلويات الأخرى، نحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة في ثواني، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البسبوسة الحلواني

البسبوسة يجب أن تكون طرية ومرملة، ولذلك يجب اتباع خطوات التي سنذكرها في الفقرات القادمة، وتتلخص مكونات البسبوسة:

كوبين من دقيق السميد السادة.

ملعقة ونصف من الدقيق.

ملعقتين جوز الهند المبشور الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

مكونات شربات البسبوسة:

كوبين من السكر العادي.

كوبين من الماء.

نصف ملعقة من السمن البلدي.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير البسبوسة في المنزل

يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها قبل البدء في التحضير، ونحن نقدم لكم المزيد من المعلومات لكي نوفر لك جميع سبل الراحة لكِ سيدتي، والبسبوسة يجب أن تكون جميع مقاديرها مضبوطة لكي تحصلي على صينية بسبوسة لا مثيل لها، ونحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير:

نضع السميد، ثم نضع عليه الدقيق والبيكنج بودر، ويتم التقليب جيدا.

يتم وضع جوز الهند عليها ثم نستمر في التقليب.

نضع باقي المكونات حتى نحصل على عجينة طرية.

يتم دهن الصينية بالقليل من السمن، ثم نضع البسبوسة بداخلها، ثم يتم وضع المكسرات عليها.

يتم إدخالها على درجة حرارة 175 درجة.

طريقة تحضير الشربات: