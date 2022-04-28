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صبغ الشعر اللون الذهبي، مع إقتراب عيد الفطر المبارك تعشق الفتيات والسيدات الحصول على لون أشقر ذهبي لامع لتجديد من لون الشعر في العيد واليوم سنقدم لكل فتاة وكل سيدة وصفة لتفتيح وتلوين لون الشعر باللون الأشقر الذهبي الجذاب بدون إستخدام صبغات كيماوية وبدون أكسجين وبدون الذهاب إلى صالونات التجميل. مكونات تحضير وصفة تلوين الشعر باللون الذهبي: بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

5 ملاعق كبيرة من الكركم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كبسولة من فيتامين إيه.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة تحضير وصفة تلوين الشعر باللون الذهبي: نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع فيه البيضة التي تعمل على فرد الشعر وتغذيته وإضفاء لمعة محببة على الشعر ونقوم بخفقها جيدا بإستخدام شوكة.

نضيف الكركم إلى البيض الذي يعمل على إزالة الفطريات من فروة الرأس كما يحتوي على عدة فيتامينات مفيدة للشعر ونقوم بالتقليب جيدا حتى يمتزج الكركم بالبيض.

نضيف إلى خليط الكركم والبيض زيت الزيتون الذي يعمل على تغذية الشعر وتقويته ونستمر بالتقليب جيدا.

نضع ملعقتين من خل التفاح المفيد في إزالة القشرة على الخليط ونستمر بالتقليب ومزج المكونات جيدا.

نضيف كبسولة من فيتامين إيه المغذي للشعر والذي يحتوي على العديد من الفوائد الهامة للشعر.

نضيف الزبادي التي تعمل على تطرية الشعر وتنعيمه ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم وضع الوصفة على شعر نظيف بعد غسله بالماء الساخن والشامبو لنزع أي إتساخات منه أو دهون وزيوت عالقة بالشعر.

نبدأ في وضع الوصفة من عند منبت الشعر ونقوم بتغطية كل خصل الشعر بالوصفة جيدا مع تدليك الشعر بالوصفة حتى تغلل الوصفة في الشعر.

نلف الشعر جيدا بإستخدام الإستريش البلاستيكي الخاص بالطعام.

نترك الوصفة على الشعر لمدة سبع ساعات وكلما زادت المدة كلما حصلتي على نتيجة أفضل ولون أروع.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم جيدا ولا نستخدم أي شامبوهات كيماوية أو يمكن أن نستخدم شامبو الأطفال.

يتم تجفيف الشعر وسوف تلاحظين أنك حصلتي على لون أصفر ذهبي لامع وصحي.

يمكنك مضاعفة كمية الوصفة حسب طول شعرك. عمر شويل - جدة صبغ الشعر اللون الدهبي بالكركم هتنوري في العيد وتبهري جوزك - ثقفني

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