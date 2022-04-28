نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر ألتتبيله الرهيبة في المقال التالي
الكفتة المشوية على الفحم من الأكلات الشهية واللذيذة والتي تفضل تحضيرها ربات المنزل في مطبخها، كوجبة غذائية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، كما أنها من الأكلات سريعة التحضير، ولا تحتاج لوقت طويل لتحضيرها، وتقدم مع الخبز وسلطة ألطحينه وسلطة بابا غنوج ومع الأرز البسمتي، ويتم تحضير الكفتة بأكثر من طريقة، وفي مطبخنا اليوم سنقدم لكي طريقة عمل الكفتة الحاتي بالفحم بطعم أحلى وألذ من الكفتة الجاهزة.
طريقة عمل كفتة الحاتي بالفحم
يعطي الفحم الكفتة أو الدجاج أو اللحم المشوي طعم ونكهة إضافية شهية، ويمكن استخدام الفحم في الشواء دون الحاجة لوجود شواية، ونقدم لكي خطوة بخطوة طريقة عمل الكفتة الحاتي والمقادير المطلوبة.
المقادير:
- 1 كيلو من اللحم المفروم البقري أو الضاني.
- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- ¼ كوب من ماء البصل.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ربطة من البقدونس الأخضر المقطع.
- 4 قطع من الفحم.
طريقة التحضير:
- احضري بولة متوسطة الحجم وضعي به اللحم المفروم وضيفي إليه البصل المفروم والملح والفلفل الأسود وقومي بخلط المكونات مع بعضها جيدًا.
- ضعي البولة في الثلاجة لمدة 4 ساعات ويفضل ليلة كاملة.
- احضري الأسياخ الخشب وقومي بتشكيل اللحم المفروم على شكل أصابع طويلة متوسطة الحجم.
- احضري صينية مدهونة بالزيت وقومي برص أصابع الكفتة في الصينية.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 وقومي بإدخال الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة.
- قومي بإشعال النار وضعي عليها الفحم لمدة 20 دقيقة.
- كما أنه فيما بعد أحضري ورق الفويل وضعي به الفحم ثم قومي بوضع صينية الكفتة في الرف الوسط من الفرن وإدخال الفحم أسفل الرف واتركي لمدة 10 دقائق.
- الآن الكفتة أصبحت جاهزة، قدميها وبالهنا والشفا.
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