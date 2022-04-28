بسكويت العيد بطعم رهيب وبدون تعقيد بأسهل طريقة

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مع اقتراب العيد هناك العديد من التجهيزات للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة ومن أهم مظاهر الاحتفال إعداد بسكويت العيد في المنزل بمشاركة الأطفال والجيران، ويعتبر البسكويت من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة ويتم تقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ويمكنك إعداده بكل سهولة ببعض المكونات البسيطة بدلاً من شرائه جاهز بأسعار غالية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بسكويت العيد بطعم رهيب وبدون تعقيد للشيف هالة فهمي بخطوات بسيطة وسهلة لن تحتاجي بعدها لشراء البسكوت من المحلات وتقومي بعمله بنفسك في المنزل . مكونات بسكويت العيد كيلو من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستخدامات.

كوب ونصف سمن بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر بودرة.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر.

ربع كوب لبن دافئ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال. طريقة التحضير لتحضير بسكويت النشادر للعيد يجب عليك إتباع هذه الخطوات بدقة للحصول على بسكوت بطعم وقوام مميز: باستخدام العجان الكهربي أو يدوياً نضع السمن ونقلبها جيداً بعدها أضيفي السكر البودرة مع استمرار التقليب حتى يمتزج السكر مع السمن ويصبح القوام كريمي. بعد ذلك قومي بإضافة بيضة واحدة فقط مع التقليب الجيد حتى تمتزج تماماً وهكذا حتى ننتهي من كل كمية البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا ورائحة البرتقال. ثم أضيفي الدقيق الفاخر المخلوط بالبيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح . ثم قومى بعجن المكونات حتى تمتزج مع بعضها وتتشكل لدينا عجينة لا تترك أثر في اليد أو العجان وبذلك يكون قوام العجينة مناسب. نضع النشادر في اللبن بعد تدفئته ولا نضعه على العجينة إلا بعد تقليبه والتأكد من فوران النشادر في اللبن وهذه خطوة مهمة لنجاح البسكويت. نضيف خليط اللبن والنشادر على عجينة البسكويت مع العجن لمدة دقيقة حتى يتم الامتزاج وتصبح العجينة ناعمة. قومي بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة وضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم توضع كرات العجين في ماكينة تشكيل البسكويت وتشكل حسب الشكل المفضل. ثم نضع البسكويت في صواني مدهونة بالسمن وندخلها الفرن على درجة حرارة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 أو 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي. نخرج البسكويت من الفرن عند تمام النضج ويترك ليبرد تماماً قبل التقديم. عمر شويل - جدة بسكويت العيد بطعم رهيب وبدون تعقيد بأسهل طريقة - ثقفني

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