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يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي يجب علينا أن نتعتني به لأنه يعمل على جذب الكثير من الناس خاصة الشعر الناعم والجميل، وتستخدم الكثير من الفتيات للوصول إلى شعر ناعم ورائع بعض الإستخدامات الشائعة مثل الكريمات والشامبو وتعتبر هذه الإستخدامات من أكثر الأشياء التي تسبب ضرر كبير للشعر بالإضافة إلى أنها تسبب تلف وخشونة الشعر بشكل ملحوظ، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تعمل على معالجة الشعر ووصولة إلى النعومة التي تحلمين بها، وتعتبر وصفات الزيوت الطبيعية من الوصفات التي تعمل على نعومة الشعر وكذلك الوصفات الطبيعية الأخرى مثل البيض والمايونيز وقشر الموز والأرز والنشا هي من الوصفات التي تعمل على نعومة الشعر بشكل ملحوظ. مكونات عمل وصفة لتنيعم الشعر الخشن ثلاث حبات من البيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الحية. طريقة عمل وصفة لتنعيم الشعر الخشن قومي ألا بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي وقومي بقسمه إلى نصفين.

بعد ذلك قومي بتحضير طبق وضعي به ثلاث حبات من البيض وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الحية وقومي بتقليب البيض مع هذه الزيوت.

بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعف كبيرة من زيت الخروع مع البيض وزيت الزيتون وزيت الحية وعليكي بتقليب المكونات السائلة ببعضها جيدا.

بعد دمج المكونات السائلة جيدا ببعضهما قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من النشا وعليكي بخلط النشا مع البيض ومجموعة الزيوت التي قومنا بإضافتها.

بعد الحصول على قوام كريمي قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على شعرك وفي فروة الرأس وفي جميع بصيلات الشعر حتى تتمكني من تغطية الشعر بهذه الوصفة.

أتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة ساعة واحدة، وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك جيدا بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار هذه الوصفة تماما.

وعليكي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع حتى تحصلين على نتيجة أفضل وخلال شهر واحد من بداية الإستخدام تظهر النتائج التي تحلمين بها. عمر شويل - جدة مكون منزلي فعال لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير من اول استخدام - ثقفني

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