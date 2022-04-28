طريقة عمل صبغة شعر بني شكولاتة وفاتح كراميل في البيت بمواد طبيعية وبدون حناء

أسهل الوصفات المنزلية الفعالة لعمل صبغة شعر بني في البيت عن طريق المكونات الطبيعية، يوجد الكثير من السيدات التي يؤثر شعرهن بمستوى ثقتهن بأنفسهن وذلك يرجع سبب اهتمام السيدات والبنات بجمال وتألق شعرهن، كما ترغب البنات دائما بالتجديد في مظهرهن الخارجي وذلك حتى يتمشون مع الموضة الدارجة في كل عام كما أن هذا يعمل علي تحسين أمزجتهن، كما أن اختيار اللون المناسب لصبغة الشعر يعتمد اعتماد كبير علي الموضة المنتشرة ويعتمد أيضا على لون البشرة التي تليق بكل فتاة.

صبغة شعر

أن اللون البني بجميع دراجاته المختلفة يعد من ألوان صبغات الجميلة وأيضا الملائمة لجميع درجات البشرة وخاصة أصحاب البشرة الفاتحة، كما أن ألوان الصبغات الداكنة مثل البني الغامق والشكولاتة تليق كثيرا على جميع دراجات البشرة كما أنها تجعل الفتاة أو السيدة تبدو أصغر في السن، كما أنه يعد من درجات الألوان الدافئة ويعتبر هذا اللون من ضمن الألوان الطبيعية ذات الدراجات المتنوعة، كما أنه يتميز بتعدد درجاته مثل البني الفاتح والغامق وأيضا العسلي والكراميل.

صبغه شعر بني شكولاتة

سوف نستخدم قشور الجوز لكي نحصل على لون صبغة شعر بني شوكولاتة لشعرك بالمواد الطبيعية الغير ضارة علي الشعر وهذه الوصفة هي:

اولا سوف نقوم بجلب بعض قشور الجوز ثم نقوم بطحنها جيدا في الخلاط الكهربائي.

ثم نحضر إناء ونضعه علي النار متوسطة الحرارة ثم نضع فيه مزيج الجوز مع كوب من الماء.

نقوم بترك الخليط علي النار لمدة نصف ساعة مع التقليب بين الحين والأخر ثم نطفئ النار.

ثم قومي بعد ذلك بترك الخليط حتي يصبح باردا تماما ثم نقوم بعد ذلك بتصفيته جيدا.

نضع السائل بعد ذلك علي الشعر وخاصة في مناطق التي يوجد فيها الشعر الأبيض.

ثم نترك الخليط علي الشعر لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو جيدا.

صبغة شعر بني فاتح كراميل

للحصول علي صبغة شعر بني كراميل يجب أن تقوم بتفتيح لون شعرك وخاصة لمن يمتلكون لون الشعر الأسود ويجب إتباع تلك الخطوات التالية: