اصنعي كريم بذور الكتان والنشا للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد قبل العيد

يعد كريم بذور الكتان والنشا ، من الوصفات الطبيعية التي تعمل علي شد الوجه وإزالة التجاعيد وجعل البشرة صافية وبيضاء وخالية من جميع المشاكل، وتعمل علي إزالة الاسمرار وغمقنا الوجه الناتج عم أثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة، وهو من الكريمات الفعالة في إزالة الحبوب المزعجة التي تشوه منظر الوجه، يقضي علي الرائحة الكريهة ويجعل ملمس الجلد ناعم كالحرير، وهو يعتبر معجزة ربانية للتخلص من التجاعيد نهائياً وتفتيح البشرة عشر درجات، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية التي ينصح بها خبراء التجميل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وصفة بذور الكتان والنشا في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كريم بذور الكتان والنشا

هيا بنا نتعرف من هنا علي هذه المكونات الطبيعية وهي كالتالي:-

معلقة صغيرة من الفازلين الطبي.

كوب من الماء.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مقدار معلقة كبيرة من بذور الكتان.

معلقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال موقعنا هذا خطوات تحضير كريم بذور الكتان والنشا في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع به الماء وبذور الكتان، ثم نخلطهم مع بعض جيداً. ثم نضع الإناء علي نار ونتركه لمدة 10 دقائق حتي الغليان، ونقلب حتي يصبح لدينا خليط ثقيل وناعم. نقوم بتصفية الخليط جيداً ثم نأخذ الماء المصفى ونتركه جانباً حتي يبرد تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة النشا للخليط السابق، ثم نقلب برفق حتي يذوب النشا تماماً. ثم يوضع الوعاء علي البخار، ونتركه جانباً حتي يبرد تماماً. بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند والفازلين للخليط ونقلبهم مع بعض. ثم نغطي الإناء ثم يوضع في الثلاجة، لمدة ربع ساعة حتي يتماسك ويصبح القوام كريمي.

طريقة الاستخدام

هيا بنا نتعرف علي خطوات تطبيق الماسك وهي كالتالي:-