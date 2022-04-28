نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات كورية لتبيض الوجه كالثلج وإزالة البقع نتيجة خيالية من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المرأة الأسيوية أكثر ما يميزها عن باقي نساء الأرض هو جمال بشرتهم التي تتسم بالشباب والبياض، وهذا بفضل رعايتها لها من خلال منتجات التجميل والخلطات الطبيعية، لهذا سنعرض لك اليوم أهم تلك الوصفات، هذا بجانب عرض بعض الموضوعات ذات الصلة بهذا الأمر.

وصفات كورية لتبيض الوجه وإزالة البقع

لقد استعان الكوريون بالعديد من الخلطات الطبيعية من أجل العناية بالبشرة والمحافظة على شبابها، هذا بجانب حرصهم على المحافظة على بياضهم الذي لا يشوبه شائبه، الآن إليكم أهم الوصفات الكورية التي تستخدم لتبيض الوجه فيما يلي:

وصفة الفراولة مع الليمون للوجه:

زيت الليمون بمقدار أثنين نقطة، مع فراولة مهروسة بمقدار 6 حبات، مع لبن طازج بمقدار معلقتين. أمزج المكونات بشكل جيد، حتى يتكون خليط متجانس. ضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة. أغسل الوجه بماء فاتر.

وصفة الشاي الأخضر مع الأرز:

أرز بمقدار كوب، بالإضافة لكوب ماء دافئ، مع معلقة نشا كبيرة. أنقع الأرز بالماء الدافئ وحركه حتى يتحول اللون للون الأبيض. عليك بتصفية الأرز، وإضافة الشاي الأخضر مع ماء الأرز، ثم يوضع على نار متوسطة لمدة 5 دقائق. ضيف النشا مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط متجانس. افرد الخليط على الوجه وتركه لمدة 30 دقيقه أو حتى يجف. اغسل الوجه بماء فاتر. لضمان نتيجة مبهرة استخدام الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة الصبار مع دقيق الأرز:

دقيق الأرز بمقدار 3 ملاعق كبيرة، بالإضافة لـ 2 ملعقة صبار أوليفرا. يخلط المكونات مع القليل من الماء حتى يصبح الخليط متجانس. افرد الخليط على الوجه وتتركه لمدة 30 دقيقة أو حتى جفاف الماسك. يغسل بماء فاتر، مع مراعاة التكرار مرة كل أسبوع.

أهم النصائح حتى تصبح بشرتك كالكوريات

الحرص على تنظيف البشرة بشكل عميق وسطحي، مع إزالة مستحضرات التجميل بشكل جيد وبطرق أمنة على البشرة.

الاستمرار بشكل دوري على إجراء للوجه حمام بخار وتدليك الوجه دائرياً بعد الحمام.

استخدام المنتجات الطبيعية لتقشير البشرة.

ترطيب البشرة.

تناول شاي الشعير.

في ختام وصفات كورية لتبيض الوجه، عليك بمعرفة أن العناية الليلية للوجه من أهم الخطوات للحفاظ على جمال وإشراق ونضارة بشرتك، فالبشرة دائماً في حاجة لمغذيات ولمرطبات، وكل هذا يمهد لكي الطريق للحصول على بشرة بيضاء ولينه.